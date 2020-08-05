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الأسواق الناشئة تستقطب تدفقات بـ 15 مليار دولار


استقطبت أسهم وسندات الأسواق الناشئة صافي تدفقات في يوليو للشهر الثاني على التوالي، لكن التوقعات لا تزال ضبابية في الوقت الذي تكافح فيه تلك الأسواق للخروج من التراجع الحالي، وذلك بحسب معهد التمويل الدولي. وقال المعهد ان تدفقات المحافظ الى الأسواق الناشئة تباطأ الى 15.1 مليار دولار في يوليو من قراءة معدلة بالخفض بلغت 29.2 مليار دولار في يونيو، وجاءت أغلبيتها من أوراق الدين. وبحسب «رويترز»، قال معهد التمويل في بيان، «ستعتمد صيغة التعافي على القدرة «لدى الأسواق الناشئة» على تفعيل سياسات تحفز التعافي بشكل كفء.. بالتطلع الى الأمام، نلحظ أن المستثمرين يزدادون فطنة، فيما يتعلق بقرارات الاستثمار بشأن الأسواق الناشئة».


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