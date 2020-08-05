«بيتك»: 53 فرعاً لخدمة العملاء

مال وأعمال

يواصل بيت التمويل الكويتي «بيتك»، تعزيز شبكة قنوات تقديم الخدمة من فروع مصرفية ومعارض السيارات، الى جانب القنوات البديلة والخدمات المصرفية الرقمية، بما فيها الفروع الذكية KFH GO، تلبية لتطلعات العملاء وتحقيقا لطموحاتهم مع تعزيز تجربتهم المصرفية ضمن اعلى معايير الجودة.

وفي هذا الاطار، أعلن «بيتك» اضافة فروع جديدة لخدمة العملاء، ليصل بذلك اجمالي عدد الفروع الى 53 فرعا منتشرة بمختلف محافظات الكويت، حيث تستقبل العملاء من الساعة 8:30 صباحا الى الساعة 2:00 ظهرا من الأحد الى الخميس، فيما تستقبل الفروع المصرفية في المجمعات التجارية، العملاء من الساعة 10:00 صباحا الى الساعة 3:00 ظهرا، مع التأكيد على التزام «بيتك» التام بالمحافظة على سلامة العملاء والموظفين عبر تطبيق الاجراءات الوقائية الصحية بالشكل الأمثل حسب الارشادات والتعليمات الرسمية.

الفروع

والفروع هي: الفرع الرئيسي - برج بيتك - الجهراء - الجهراء (المركز التجاري) - القصر - سعد العبدالله - عبدالله المبارك - صباح الناصر - ضاحية عبدالله السالم - الخالدية - صباح السالم - مبارك الكبير - سلوى - بيان - السالمية - فهد الأحمد – العقيلة (العربية مول) - الزهراء - قرطبة - العارضية - الرحاب - الأندلس - اليرموك - الروضة - الشعب - الصليبخات - الفيحاء - مبارك العبدالله - الصباحية - برج المتحدة - كيفان - الظهر - الأفنيوز - العديلية - الشامية - مجمع الوزارات - الفحيحيل (المنشر) - القيروان - جليب الشيوخ - الاحمدي - حولي (مجمع بيروت) - المطار - الفروانية - الفنطاس - أبوحليفة - المثنى (للمناديب) - الشرق (لمناديب الأفراد) - الفحيحيل (للمناديب والأفراد) - صبحان (لمناديب الشركات) - البحر سنتر (مندوبي الشركات) - الضجيج (لمناديب الشركات والأفراد) - السالمية مجمع الوطنية (لمناديب الشركات والأفراد) - الشويخ (لمناديب الشركات والأفراد).

معارض «بيتك»

وتستقبل المعارض التجارية ومراكز التمويل في «بيتك»، العملاء من الساعة 8:15 صباحا وحتى الساعة 1:00 ظهرا، ومن الساعة 5:00 مساء الى الساعة 7:30 مساء من الاحد للخميس. أما أيام السبت، فيستقبل معرض KFH Auto العملاء من الساعة 10:00 - 1:00 ظهرا، ومن الساعة 5:00 - 7:30 مساء. والمعارض هي: معرض KFH Auto في الشويخ، ومعرض الاحمدي، ومعرض الضجيج، حيث يوفر «بيتك» عروضا تمويلية مميزة على مختلف انواع السيارات الجديدة والتأجير، بالاضافة لعروض التأمين.

كما يستقبل «بيتك» العملاء في مكاتبه لدى وكالات السيارات حسب مواعيد عمل معارضهم.

حجز المواعيد الكترونيا عبر Skiplino

ويستفيد عملاء «بيتك» من خدمة Skiplino، عبر حجز المواعيد في الفروع الكترونيا عبر الهواتف الذكية من خلال موقع «بيتك» الالكتروني KFH.com وعبر تطبيق KFHonline، وبالتالي الحصول على الخدمات المصرفية حسب الوقت المناسب لهم، علما أن عملية حجز الموعد يجب أن تكون بنفس اليوم الذي يرغب به العميل زيارة الفرع. وتتيح الخدمة أيضا معرفة الفروع الأقل ازدحاما لحظياً، حيث يعتبر Skiplino نظام ادارة انتظار يسمح لـ«بيتك» بالتعامل مع انتظار العملاء بشكل ذكي وسريع، مع متابعة بيانات الانتظار لحظيا.

خدمات مصرفية رقمية

كما يستفيد عملاء «بيتك» من باقة متكاملة من الخدمات المصرفية الرقمية، حيث استخدموا خدمة متابعة التحويلات المصرفية بنظام سويفت «SWIFT GPI» الكترونيا عبر KFHOnline، وخدمة ربط الحساب برقم التداول مع شركة المقاصة الكويتية، وخدمة التحويل الى حساب بيتك للتداول، وخدمة انشاء وديعة، وفتح حساب مصرفي، وفتح حساب الذهب وبيع وشراء الذهب الكترونيا عبر «KFHonline» وعرض الرقم السري الخاص بالبطاقات الائتمانية وبطاقات السحب الآلي، والتحويل الى البطاقة الائتمانية، وايداع الشيكات عبر الموبايل، والسحب النقدي دون بطاقة من خلال «QR Code» عبر البطاقة المدنية أو رقم الهاتف، وتحديث كامل لطلب «اعرف عميلك»، وخدمة الاطلاع على الالتزامات التمويلية وعدد الأقساط، واجراء عمليات التحويل النقدي بين عملاء «بيتك»، ولحسابات في بنوك محلية وكذلك التحويل لبنوك خارجية، وغيرها الكثير من الخدمات الرقمية ذات الكفاءة العالية.

