«الأهلي المتحد»: استمرار الشراكة مع «المنابر القرآنية»

مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي المتحد عن استمرار الشراكة مع جمعية المنابر القرآنية وذلك عبر اطلاق الخطوة الثانية من رعاية البنك لتطبيق (خيركم) للتفسير الميسر للصم من خلال تطوير «جزء الأحقاف»، وذلك بعد النجاح الملموس الذى حققه التطبيق في مرحلة اطلاق «جزء عم» الذى قام البنك برعايته كخطوة أولى من تطبيق «خيركم» الذي يعتبر البرنامج الأول من نوعه الذي يتضمن القرآن الكريم مع تفسير الآيات بلغة الاشارة المصاحبة للرموز التعبيرية.

وبهذه المناسبة صرحت سحر دشتي، مدير عام حماية العملاء ورئيس فريق المسؤولية المجتمعية في البنك الأهلي المتحد : يأتي رعاية تطبيق (خيركم)، التفسير الميسر للصم في جزء «الأحقاف»، استكمالا للشراكة المجتمعية بين المنابر القرآنية والبنك الأهلي المتحد والتي عقدت ايمانا بأهمية رعاية ذوي الهمم في الكويت، وقد سبق وأطلقنا رعاية التطبيق القرآني الشامل للصم «جزء عم» في مرحلته الأولى، ليكون أول تطبيق نوعي يخدم هذه الفئة محليا وعالميا، وذلك ادراكا من البنك لأهمية دعم ومساندة هذه الفئة المهمة، والحرص على تذليل العقبات في طريقهم، وتعليمهم القرآن الكريم.

وأضافت دشتي: يتماشى برنامجنا للمسؤولية المجتمعية مع أهداف رؤية «كويت جديدة 2035» لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله ورعاه-، ومن رؤية البنك الرامية الى تطويع التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي بهدف تحقيق الانتشار الأوسع والخدمة الأفضل.

وأوضحت دشتي أن البنك الأهلي المتحد أخذ على عاتقه تقديم كل سبل الدعم لذوي الهمم والمشاركة في رعاية مختلف الأنشطة والفعاليات التي تحقق لهم الاندماج في المجتمع، وأن هذه الرعاية ستعقبها خطوات مماثلة في الأعوام القادمة باذن الله. ومن جانبه أعرب رئيس مجلس ادارة جمعية المنابر القرآنية الدكتور أحمد الباطني عن شكره للبنك الأهلي المتحد على رعايته لتطبيق «خيركم» جزء 26 «الأحقاف»، مضيفا أن رعاية تطبيق «خيركم» التفسير الميسر للصم في «جزء الأحقاف» ثمرة جديدة للشراكة المجتمعية بين المنابر القرآنية والبنك الأهلي المتحد، وأن التطبيق يعد مساهمة مهمة في واجب المسؤولية المجتمعية كونه تطبيقا مجانيا للتعريف بالقرآن الكريم ونشر خيريته في العالمين، لا سيما أنه يحتوي على تفسير مختصر وميسر لآيات كتاب الله تعالى، بالاضافة الى مادة علمية مبسطة تبين ضروريات الدين من عقيدة وعبادة وغيرها، خدمة للمسلمين عامة، وفئة الصم خاصة لما يتميز به من سهولة ويسر في الطرح والمحتوى، واستخدام لغة الاشارة في بيان المعاني، ما يعين على تعلم وتدبر القرآن الكريم، واستحضار توجيهاته، وجعلها منهج حياة.

