206 ملايين دينار مكاسب البورصة من الأسهم الشعبية

مال وأعمال

استهلت البورصة تعاملات ما بعد عطلة عيد الأضحى على ارتفاع بدعم من الدخول القوي على الاسهم الشعبية الصغيرة متجاهلة النتائج السلبية لعدد من الشركات التي اعلنت ارباحها امس.

واشار محللون الى ان البورصة شهدت هدوءاً حذراً على الاسهم القيادية والبنوك بينما كان التركيز علي الاسهم الشعبية التي يمكن شراؤها وتصريفها دون أي خسائر تذكر عند تراجع السوق مما ساهم في نشاط ممتاز على الاسهم مقابل تراجع السيولة الى 19.7 مليون دينار، بنحو 33.7 في المئة مقارنة مع جلسة الأربعاء التي بلغت فيها 29.7 مليون دينار. وأوضح محللون أن التداولات في السوق حاليا تعتمد على تداولات المواطنين في ظل تراجع ملكيات الاجانب في السوق الذين فضلوا التريث والخروج من السوق خلال فترة الحالية لحين استقرار الاوضاع الاقتصادية بالبلاد خاصة ان الفرص الحالية تكاد تكون منعدمة. وشهدت القيمة السوقية للبورصة ارتفاعاً بقيمة 206 ملايين دينار وبنحو 0.72 في المئة من 28.31 مليار دينار في نهاية جلسة الأربعاء إلى 28.516 مليار دينار في جلسة أمس، حيث تم تداول 76.64 مليون سهم خلال الجلسة لعدد 111 شركة عبر 5.4 آلاف صفقة ، كما انخفضت أحجام التداول بنسبة 42.5 في المئة. وشهدت البورصة ارتفاعاً جماعياً عدا مؤشر السوق الرئيسي الذي تراجع بنحو 5.27 نقاط وبنسبة 0.12 في المئة من 4085.9 نقطة إلى 4080.7 نقطة، في المقابل صعد مؤشر السوق الأول بنسبة 1.05 في المئة بنحو 56.8 نقطة من 5415.27 نقطة في جلسة الأربعاء الماضي إلى 5472.07 نقطة في جلسة أمس. كما ارتفع المؤشر العام للبورصة بنحو 0.7 في المئة لينخفض 36.1 نقطة من 4968.23 نقطة إلى 5004.38 نقطة متجاوزاً حاجز الـ5000 آلاف نقطة، وارتفع مؤشر «الرئيسي 50» بـ 3.36 نقاط وبنسبة 0.08 في المئة من 4047.6 نقطة إلى 4050.96 نقطة. وشهدت القيمة الرأسمالية للسوق الأول ارتفاعاً بنسبة 1.05 في المئة وبقيمة 216 مليون دينار من 20.593 مليار دينار إلى 20.809 مليار دينار، وذلك بعد تداول 48.9 مليون سهم لعدد 18 شركة بقيمة إجمالية بلغت 18.08 مليون دينار عبر 3.98 آلاف صفقة. وانخفضت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 0.13 في المئة وبقيمة 10 ملايين دينار من 7.717 مليارات دينار إلى 7.707 مليارات دينار، وذلك بعد تداول 27.7 مليون سهم لعدد 93 شركة بقيمة إجمالية بلغت 1.6 مليون دينار عبر 1.4 ألف صفقة.

وسجلت مؤشرات 7 قطاعات صعوداً أمس بصدارة التأمين مُرتفعاً بنسبة 1.91%، تلاه البنوك بنمو قدره 1.06%، فيما تراجعت 3 قطاعات يتصدرها الخدمات الاستهلاكية بانخفاض نسبته 1.29%.

