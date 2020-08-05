75.21 مليون دينار تخارجات المستثمرين الأجانب من السوق

مال وأعمال

أثر فيروس «كورونا» وتداعياته السلبية على الاقتصاد المحلي وخاصة مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة هذه الأزمة الصحية عبر تطبيق الحظر الجزئي ثم الكلي وعزل عدد من المناطق السكنية بالسلب على الاوضاع الاقتصادية وفي مقدمتها البورصة وقد بلغت استثمارات الكويتيين فى البورصة التي ارتفعت بشكل بسيط منذ بداية 2020 وحتى نهاية يوليو الماضي بنحو 14.2 مليون دينار، كما ارتفعت استثمارات الخليجيين بنحو 60.97 مليون دينار فى حين قام المستثمرون الاجانب بتخارجات من استثماراتهم من السوق بنحو 75.21 مليون دينار وذلك لارتفاع مخاوفهم من خسائر الاسواق المالية العالمية ورغبتهم فى اغلاق مراكزهم المالية في تلك الاسواق. وخلال شهر يوليو شهدت استثمارات الكويتيين في البورصة تراجعاً بقيمة 29.26 مليون دينار، في حين ارتفعت استثمارات الخليجيين بنحو 9.22 ملايين دينار، كما ارتفعت استثمارات الاجانب في السوق بنحو 20.03 مليون دينار.

