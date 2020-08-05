سوق الكويت الأعلى تراجعاً خليجياً بخسائر 3.2 %

مال وأعمال

أشار تقرير «كامكو انفست» الى ان أسواق دول مجلس التعاون الخليجي شهدت مكاسب واسعة النطاق شملت جميع القطاعات خلال يوليو 2020 ما أدى إلى تسجيل مؤشر ستاندرد أند بوزر للأسهم الخليجية لمكاسب شهرية بنسبة 2.9 في المئة. أما من حيث أداء كل دولة على حدة، فقد تركزت المكاسب بصفة رئيسة في سوقي قطر والسعودية بارتفاع مؤشراتهما خلال الشهر بنسبة 4.1 في المئة و3.3 في المئة، على التوالي.

من جهة أخرى، شهدت بورصة الكويت أعلى معدل تراجع خلال الشهر بتسجيل مؤشر السوق العام لخسائر بنسبة 3.2 في المئة، فيما جاء سوق دبي في المركز الثاني من حيث اعلى معدل تراجع تم تسجيله هذا الشهر بخسائر هامشية بلغت نسبتها 0.7 في المئة. إلا انه من حيث الأداء منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه، بقيت البورصات الخليجية في المنطقة، الأمر الذي أدى إلى تسجيل تراجع بنسبة 9 في المئة على مستوى الأداء الإجمالي.

وكانت مكاسب البورصات الخليجية متسقة إلى حد كبير مع أداء الأسواق العالمية حيث ارتفع مؤشر مورجان ستانلي العالمي بنسبة 4.7 في المئة خلال الشهر. وشهدت الأسواق الناشئة مكاسب قوية بنسبة 8.4 في المئة بصدارة الصين التي سجلت نمواً بلغت نسبته 10.9 في المئة. كما كان أداء أسواق السلع جيداً في ظل ارتفاع أسعار النفط بأكثر من نسبة 5 في المئة خلال شهر يوليو 2020، إلا ان مكاسب أسعار الذهب بنسبة 10.9 في المئة كانت هي الأبرز حيث لامست أصول الملاذ الآمن مستويات تاريخية على خلفية المخاوف الاقتصادية. بعد ان شهدت بورصة الكويت مكاسب على مدى ثلاثة أشهر متتالية عادت مجدداً للتراجع مسجلة أعلى معدل خسائر شهرية على مستوى البورصات الخليجية في يوليو 2020 نظراً للتراجع واسع النطاق الذي شهدته خلال الشهر. كما انعكس هذا الأداء على هيكل السوق في ظل تسجيل مؤشرات السوق الأربعة لمعدلات تراجع تقارب نسبة 3 في المئة. وشهد كل من مؤشر السوق الرئيسي ومؤشر رئيسي 50 معدلات تراجع متماثلة بلغت 3.4 في المئة و3.3 في المئة، على التوالي، ما أدى إلى تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 3.2 في المئة.

وعلى صعيد أداء السوق الأول، شهدت أسهم البنك الأهلي المتحد - البحرين مكاسب شهرية بنسبة 6.3 في المئة، بينما تراجع أداء جميع الأسهم الأخرى المدرجة ضمن المؤشر. ودفع الأداء السلبي الذي شهدته الأسهم خلال الشهر المؤشرات الكويتية إلى تعميق خسائرها منذ بداية العام 2020 حتى تاريخه. حيث جاءت خسائر المؤشر العام منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه في المرتبة الثانية بعد سوق دبي المالي بخسائر بلغت نسبتها 20.9 في المئة.

ويعزى هذا التراجع إلى أداء أسهم السوق الأول الذي انخفض مؤشره بنسبه 22.4 في المئة، في حين سجل مؤشر السوق الرئيسي انخفاضاً أقل نسبياً بنسبة 16.8 في المئة منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو 2020. وضمن السوق الأول، كان سهم شركة ميزان القابضة الوحيد ضمن المنطقة الخضراء بتسجيله نمواً بنسبة 16 في المئة منذ بداية العام 2020 حتى تاريخه، في حين تراجع أداء بقية الأسهم المدرجة ضمن المؤشر.

وتراجعت أنشطة التداول في البورصة مرة أخرى خلال يوليو 2020 بعد الانتعاش الذي شهدته في يونيو 2020. حيث انخفضت كمية الأسهم المتداولة خلال الشهر بنسبة 28 في المئة وبلغ الإجمالي 2.6 مليار سهم في يوليو 2020 مقابل 3.6 مليارات سهم في يونيو 2020.

كما تراجع إجمالي قيمة التداولات خلال الشهر بنسبة 18.6 لتصل إلى 528.7 مليون دينار في يوليو 2020 مقابل 649.4 مليون دينار في يونيو 2020.

