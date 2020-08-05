السلع المعمرة والملابس شهدتا أعلى مكاسب شهرية

مال وأعمال

على صعيد الأداء القطاعي اوضح التقرير ان قطاع السلع المعمرة والملابس شهد أعلى مكاسب شهرية في ظل عودة فتح الأسواق بعد رفع إجراءات الحظر لاحتواء تفشي جائحة «كوفيد-19». حيث ارتفع المؤشر بنسبة 18.6 في المئة خلال الشهر، تبعه مؤشرا قطاع الرعاية الصحية والتأمين بمكاسب ثنائية الرقم بنسبة 13.7 في المئة و12.9 في المئة، على التوالي. إلا ان القطاعات الكبرى بما في ذلك البنوك والاتصالات والطاقة لم تشهد سوى مكاسب هامشية خلال الشهر.

وجاء مؤشر قطاع الاتصالات في المرتبة الأخيرة نظراً لنموه بنسبة 0.2 في المئة فقط، في حين سجل كلا من مؤشري قطاع العقار والبنوك نمواً بنسبة 0.4 في المئة و0.9 في المئة، على التوالي. ويعكس نمو مؤشر قطاع الطاقة بنسبة 2.0 في المئة استقرار أسعار النفط خلال الشهر. وتكرر نفس المشهد بالنسبة للأداء منذ بداية العام حتى تاريخه، حيث سجلت نفس القطاعات أعلى معدلات تراجع باستثناء مؤشر قطاع الاتصالات الذي ارتفع بنسبة 1.3 في المئة حتى يوليو 2020. وتراجع أداء قطاعي العقار والبنوك بنسبة 23.5 في المئة و17.0 في المئة منذ بداية العام.

