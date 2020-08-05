الذهب مستقر قرب ذروة قياسية مع استمرار «كورونا»

مال وأعمال

«رويترز»: استقر الذهب قرب مستويات قياسية مرتفعة مع استمرار المخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية العالمية لزيادة حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 وهو ما طغى على تأثير زيادة في الشهية للمخاطرة بفعل بيانات إيجابية للاقتصاد الأميركي.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1976.19 دولاراً للأوقية (الأونصة)، يفصله 8.47 دولار عن أعلى مستوياته على الإطلاق الذي بلغه في الجلسة السابقة. وصعدت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1993.20 دولاراً.

وقال إدوارد ماير، المحلل لدى إي.دي اند اف مان كابيتال ماركتس، «مشكلة فيروس كورونا ستلازمنا لبعض الوقت. يبدو أن الاقتصادات في أنحاء العالم ستكون هشة للغاية ولفترة ممتدة.

«ستحتاج (الاقتصادات) للتحفيز والتيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة لامتصاص الصدمات. وكل ذلك سيفيد الذهب. اتخذت البنوك المركزية في أنحاء العالم مجموعة من إجراءات التحفيز وخفضت أسعار الفائدة للتخفيف من الضرر الاقتصادي الناجم عن الجائحة مما دفع الذهب للصعود أكثر من 30 في المئة منذ بداية العام حيث يُنظر للمعدن النفيس كأداة تحوط من التضخم ومخاوف تراجع قيمة العملة.

لكن شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر زادت بعد بيانات قوية لقطاعات الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة ومكاسب لأسهم شركات التكنولوجيا ما حد من مكاسب الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.4 في المئة إلى 24.34 دولاراً للأوقية، وارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 921.26 دولاراً للأوقية، وزاد البلاديوم 0.8 في المئة إلى 2100.73 دولار للأوقية.

