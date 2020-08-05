النِّصاب ألغى عمومية «الأولى للاستثمار»

مال وأعمال

أعلنت الشركة الأولى للاستثمار «مساهمة عامة» ان الجمعية العامة غير العادية والتي كان مقرراً انعقادها أمس الثلاثاء لم تنعقد لعدم اكتمال النصاب القانوني. «المعامل»: «الأسواق» توافق على شراء وبيع أسهم الشركة أعلنت الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات عن استلامها موافقة هيئة أسواق المال على طلب شركة المعامل بتجديد حق شراء أو بيع أو بيع ما لا يتجاوز 10 ? من أسهمها وذلك لمدة ستة أشهر من تاريخ منح الموافقة في 29/7/2020 مع مراعاة الا يتجاوز مبلغ الشراء مبلغ مصادر التمويل المتاحة وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.