«ناسداك» قفز إلى القمة

مال وأعمال

«رويترز»: قفز المؤشر ناسداك إلى قمة غير مسبوقة عند الإغلاق، إذ رفع انتعاش في نشاط الصفقات التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، بما في ذلك سعي مايكروسوفت وراء أنشطة تيك توك في الولايات المتحدة، المعنويات، إلى جانب استئناف الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق بشأن حزمة مساعدات ترتبط بفيروس كورونا. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي ??0.89?? في المئة إلى ??26664.4?? نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا ??0.72?? في المئة إلى ??3294.61?? نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع ??1.47?? في المئة إلى ??10902.80?? نقطة، متخطيا قمته القياسية السابقة عند الإغلاق في 20 يوليو.