الأسهم اليابانية أغلقت عند ذروة أسبوع طوكيو

مال وأعمال

(رويترز): أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة في ظل تعزز معنويات المستثمرين بعد موجة صعود للأسواق الأميركية بقيادة شركات التكنولوجيا الليلة الماضية، في حين استفاد المصدرون من تراجع في قيمة الين. وارتفع المؤشر نيكي القياسي 1.7 في المئة إلى 22573.66 نقطة، أعلى إقفال له منذ 28 يوليو، في حين قفز المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.14 بالمئة مسجلا 1555.26 نقطة. وصعدت جميع مؤشرات القطاعات الثلاثة والثلاثين ببورصة طوكيو، تقودها أسهم الشركات المرتبطة بالدورة الاقتصادية مثل شركات الطيران والنقل البري والشحن البحري. كانت الأسهم الأميركية صعدت بفضل بيانات قوية للنشاط الصناعي بالولايات المتحدة ومكاسب في أسهم الشركات المرتبطة بقطاع التكنولوجيا مما عزز الشهية للمخاطرة، ليبلغ ناسداك مستوى إغلاق قياسيا مرتفعا.