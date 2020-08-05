الأربعاء 05 أغسطس 2020 ,16 ذو الحجة 1441
رقم العدد:
4048
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
الرئيسية
محليات
دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
آراء
مال وأعمال
مال وأعمال
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
الرئيسية
محليات
دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
آراء
مال وأعمال
مال وأعمال
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
مال وأعمال
أرسل
إحفظ
إطبع
Pdf
التقرير اليومي للبورصة
إضافة تعليق جديد
التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية
عرض التعليقات
F
مواقيت الصلاة في الكويت
كاريكاتير
كتّاب اليوم
أ. د. خليفة بهبهاني
عدنان مكاوي
د. عادل بهبهاني
د. عبدالله الحواج
د. أحمد الحسيني
المزيد
الأكثر
الأكثر قراءة
الأكثر تعليقاً
socialmedia views
الحكومة تعرض على النواب تسجيلاً عن «الصندوق الماليزي»
الخالد عن طلب مناقشة «أزمة كورونا»: سنتحدث عما أخطأنا به وعما قد نخطئ به
الشيتان: لا مساس برواتب المواطنين
النواب: قرارات الحكومة بشأن السفر صدرت وكأنها من «بقالة»
الجهات الأمنية تلاحق المتعاملين في «تكييش» القروض
حالات الشفاء كسرت حاجز الـ 60 ألفاً
النشرة الإخبارية
معدل التحويل
تاريخ:
قاعدة دينار كويتي
معدل التحويل
KWD
EUR
GBP
JPY
CAD
AUD
RON
RUB
محول العملات
كمية:
من:
إلى:
مجلة بريق الدانة
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة