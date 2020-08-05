ساركوزي: محمد السادس يمزج بين القوة والذكاء والإنسانية

عربيات ودوليات

باريس - الجزائر - الوكالات: كشف الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، والذي تولى الحكم في الفترة من (2007-2012)، النقاب عن اسرار علاقته ببعض الزعماء العرب.

وتحدث ساركوزي في مذكراته التي تحمل اسم «في زمن العواصف» عن رئيس الجزائر السابق، عبدالعزيز بوتفليقة، والعاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي.

واعتبر ساركوزي في مذكراته ان الملك محمد السادس «رجل يتمتع بذكاء كبير وهو شخص لطيف ويميل الى الفكر الفرنكفوني». وعبر الرئيس الفرنسي السابق عن اعجابه بشخصية الملك محمد السادس والذي يمزج بين صفات ثلاث «السلطة والقوة» التي ورثها من والده حسن الثاني و«الذكاء» و«الانسانية» التي يتمتع بهما جيله. وأضاف، ان «المغرب محظوظ جدا بامتلاكه ملكا بهذه الأهمية».

وأفاد ساركوزي خلال مذكراته ان الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة، كانت تجمعهما لقاءات طويلة تدوم ثلاث ساعات على الأقل». وأوضح الرئيس الفرنسي السابق ان «بوتفليقة كان يرفض ان يتناقشا وجها لوجه، بل جنبا الى جنب.. «كان يتوجب علي دائما ان احرك وجهي باتجاهه لكي اراه، ما جعلني اشعر بآلام في العنق عند مغادرتي مقر الاقامة الذي كان يستقبلني فيه». وشدد ساركوزي على ان الرئيس الجزائري السابق كان يتحدث خلال الساعة الأولى عن ثورة التحرير وعن الآلام والأوجاع التي خلفها الاستعمار».

على صعيد اخر وجّه الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون رسالة تهنئة الى العاهل المغربي محمد السادس بمناسبة عيد العرش في المغرب. ونقلت صحيفة «الأيام» المغربية رسالة الرئيس الجزائري، جاء فيها «يطيب لي والمملكة المغربية تحتفي بالذكرى الحادية والعشرين لعيد العرش ان اتوجه الى جلالتكم بأصدق التهاني وأخلص تمنياتي للشعب المغربي الشقيق بمزيد التطور والرفاه». ولفت تبون «انها لمناسبة اغتنمها لتأكيد عمق اواصر الأخوة الصادقة التي تجمع شعبينا الشقيقين، والتي تطبعها على الدوام قيم الترابط والتعاضد الراسخة في التاريخ المشترك»، وأضاف: «في هذه السانحة الطيبة نعرب عن سعينا الثابت الى مزيد من توثيق روابط الأخوة وحسن الجوار والتعاون بين شعبينا الجارين الشقيقين».

