ترامب: التورط في الشرق الأوسط «أكبر أخطائنا»

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قرار واشنطن بارسال قوات الىالشرق الأوسط، والتدخل في النزاعات المندلعة في تلك المنطقة، بأنه اكبر خطأ في تاريخ البلاد. وقال ترامب في مقابلة مع «أكسيوس» الاخباري «كان قرار ارسال قوات الى منطقة الشرق الأوسط وزجها في صراعات الشرق الأوسط، هو اعظم خطأ في تاريخ بلادنا هذه وجهة نظري». وكان ترامب صرح مرارا في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة تعتزم انهاء سياسة «الحروب التي لا نهاية لها» وتسعى الى اقامة شراكات مع دول العالم بدلا من التنافس والتناحر معها.

في غضون ذلك اظهر استطلاع جديد للرأي ان ترامب يتصدر الولايات الوطنية وولايات ساحة المعركة متفوقاً على المرشح الديمقراطي المفترض نائب الرئيس السابق، جو بايدن.

وأظهر الاستطلاع، الذي اجراه معهد الديمقراطية بتكليف من صحيفة «صنداي اكسبريس»، ان ترمب يتفوق على بايدن بنسبة 48% مقابل 46%. والأكثر من ذلك، ان ترامب فتح تقدّما اكبر وفقاً لهذا الاستطلاع في الولايات الحاسمة مما يعني ان الرئيس حسب تقديرات هذا الاستطلاع، من المتوقع ان يفوز حالياً بـ309 اصوات في المجمع الانتخابي، اي اكثر مما حصل عليه في عام 2016. وبشكل عام، اظهر هذا الاستطلاع ان ترامب على الصعيد الوطني حصل على 48% مقابل 46% لبايدن، ولم يقرر 6% بعد. ومن بين الناخبين البيض، يتقدم الرئيس الجمهوري بنسبة 53% الى 46%. كما اظهر الاستطلاع ان ترامب قوي بشكل غير متوقع عند الناخبين السود، حيث بلغت نسبة الناخبين السود 20% في هذا الاستطلاع وحصل على حوالي 8% من اصوات السود في عام 2016 في حين ان نسبة بايدن في هذا الاستطلاع بلغت 77%. اما الناخبون من اصل اسباني في هذا الاستطلاع فقد قال 51% الى 38% انهم سوف يصوتون لبايدن، مما سيمثل ايضا زيادة للرئيس ترمب مقارنة بأدائه في عام 2016 مع اللاتينيين. وكتب ديفيد ماد فوكس، المحرر السياسي لصحيفة «صنداي اكسبريس» عن استطلاع الرأي الذي اجرته صحيفته: «الأهم من ذلك، ان الرئيس ترمب لديه تقدم بنسبة 48% الى 43% في الولايات المتأرجحة فلوريدا وأيوا وميشيغان ومينيسوتا وبنسلفانيا وويسكونسن، الأمر الذي من شأنه ان يعيده الى البيت الأبيض مع حصيلة من المجمع الانتخابية تبلغ 309 الى 229 لبايدن».

