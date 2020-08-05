بومبيو: إسرائيل «معقل الحرية» في الشرق الأوسط!

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: وصف وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، اسرائيل بأنها «معقل الحرية» في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً انها «شريك امني اساسي» لبلاده.

وقال بومبيو، في مقطع فيديو نشرته الخارجية الأميركية عبر تويتر، ان اسرائيل تعد نموذجاً للشرق الأوسط بشأن كيفية انشاء اقتصاد مزدهر، وأنها معقل للحرية في المنطقة.

وأشار بومبيو الى انه لا توجد ادارة اميركية دعمت اسرائيل بالقدر الذي قامت به ادارة الرئيس دونالد ترامب، مُوضحاً ان ذلك ظهر في قرار نقل سفارة واشنطن من تل ابيب الى القدس المحتلة والاعتراف بهضبة الجولان المحتلة كجزء من اسرائيل.

اضافة الى خطة السلام، المعروفة باسم «صفقة القرن» التي «كشفت رؤية للسلام تعترف بالواقع على الأرض»، حسب قوله. ويعود مقطع الفيديو الى خطاب القاه بومبيو لدى مشاركته في قمة القيادة العائلية في ولاية ايوا الأميركية، وهو تجمع سنوي للمحافظين الدينيين، عُقد في 17 يوليو الماضي.

