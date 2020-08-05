انهيار سد في النيل الأزرق الفيضانات تجتاح الخرطوم

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الخرطوم - الوكالات: تسببت السيول والأمطار الغزيرة في ولاية الخرطوم بالسودان في تدمير اعداد كبيرة من المنازل بمناطق شرق النيل، ومحاصرة عدة قرى، واضطُرت مئات الأسر للنزوح الى مناطق آمنة بعد ان حاصرتها المياه. وقالت وزارة الري والموارد المائية السودانية ان مناسيب النيل ستشهد ارتفاعا في مناطق عديدة، وطلبت من المواطنين توخي الحذر حفاظا على ارواحهم وممتلكاتهم. وكان والي الخرطوم قد طلب من فرق الدفاع المدني مراقبة منسوب نهر النيل، وتفعيل نقاط الارتكاز في المناطق التي قد تتأثر بارتفاع المنسوب.

وفي ولاية النيل الأزرق جنوبي شرقي البلاد، وجدت نحو 600 عائلة نفسها محاصرة بالمياه بعد ان تسبب هطل الأمطار الغزيرة في انهيار سد بوط. وأدى انهيار السد بسبب الأمطار الغزيرة في ولاية النيل الأزرق في جنوبي شرقي السودان، الى تدمير مئات المنازل وتعرّض اخرى الى الفيضان. وأوضحت وسائل اعلام محلية ان السد كان يحوي 5 ملايين متر مكعب من مياه الشرب والري.

