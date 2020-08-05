الرئيس العراقي يطالب بإنجاز قانون الانتخاب

عربيات ودوليات

دعا الرئيس العراقي برهم صالح امس الى الاسراع باستكمال قانون الانتخابات والمصادقة عليه. ونقل بيان للرئاسة العراقية عن صالح قوله ان «الدعوة الى اجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة تعد من متطلبات الاصلاح السياسي المنشود وهو استحقاق وطني افرزه الحراك الشعبي».

كما دعا الى الاسراع في اقرار تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا وتامين الموازنة والتسهيلات المطلوبة لعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما يضمن استقلاليتها ويحفظ نزاهة العملية الانتخابية. واشار الرئيس العراقي الى انه «في حال تقديم الحكومة مقترحا لحل البرلمان فاننا ننوي الموافقة على رفعه الى مجلس النواب لغرض عرضه للتصويت ومع صدور قرار البرلمان فاننا سنقرر رسميا موعدا للانتخابات لا يتجاوز شهرين من حل البرلمان وفقا للدستور». وراى ان الاستحقاق الوطني يتطلب تنظيم انتخابات نزيهة ابكر ما يمكن وذلك لاخراج البلد من ازمته السياسية الخطيرة وتمكين المواطن من تحديد مصير بلده بحرية واستقلال بعيدا عن الابتزاز والتزوير.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد اعلن في وقت سابق عن تحديد السادس من يونيو من العام المقبل موعدا للانتخابات المبكرة في بلاده متعهدا بالعمل على حمايتها واخضاعها لرقابة المنظمات الدولية.وسارع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الى الرد على الحكومة مطالبا بموعد ابكر من ذلك الذي حدده الكاظمي. ولا يمكن اجراء الانتخابات المبكرة في العراق حتى ينجز البرلمان قانون الانتخابات العالق بسبب الخلاف على طبيعة تحديد الدوائر الانتخابية كما لا يمكن اجراءها قبل الانتهاء من تعديل قانون المحكمة الاتحادية وهي الجهة الرسمية الوحيدة المخولة دستوريا بالاعلان عن نتائج الانتخابات.

