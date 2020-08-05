واشنطن تلوِّح بعقوبات على حلفاء حزب الله في لبنان

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: كشف نائب مساعد الرئيس الأميركي ومدير مكافحة الارهاب في مجلس الأمن القومي كاش باتيل ان ادارة الرئيس دونالد ترامب تدرس فرض عقوبات على حلفاء لحزب الله في لبنان. وأوضح باتل خلال مشاركته في ندوة عبر الفيديو مع معهد واشنطن ان فرض العقوبات ينبغي ان يأخذ في الاعتبار ما اذا كانت الشخصيات المستهدفة مستعدة للتعاون لتقويض حزب الله. وأضاف «ليس امراً مفاجئا ان حزب الله لديه حلفاء داخل الحكومة اللبنانية وهذا موثق». وأشار باتيل الى ان المسألة التي تواجه واشنطن في فرض عقوبات وتفكيك منظمة ارهابية هي «هل نفرض عقوبات على شخص نعتقد انه سيساعدنا على تفكيك حزب الله؟ ام نسعى للعمل مع هذا الشخص عبر جهد دبلوماسي لنرى ان كان سيقود جهوداً في لبنان لتقويض شبكة حزب الله؟». وأردف قائلا انه تعامل شخصياً مع مسؤولين رفيعين في الحكومة اللبنانية بخصوص هذه المسألة، لافتا الى ان واشنطن فرضت عقوبات على بعض الأفراد خلال ادارة ترامب، لكن هناك آخرون تدرس فرض عقوبات عليهم «أعتقد انكم ستسمعون انباء طيبة في المستقبل».