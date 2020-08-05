إسرائيل تقصف مواقع عسكرية جنوب سورية

عربيات ودوليات

القدس المحتلة - دمشق - الوكالات: اعلنت اسرائيل انها قصفت مواقع عسكرية للنظام السوري في القنيطرة (جنوب غربي سورية) ردا على محاولة لزرع عبوات ناسفة في الجولان المحتل، في حين قالت دمشق ان دفاعاتها الجوية تصدت لأهداف معادية. وقال الجيش الاسرائيلي في بيان، ان طائرات ومروحيات حربية تابعة له اغارت ليل الاثنين على مواقع استطلاع ومدافع مضادة للطائرات ونقاط مراقبة وآليات جمع المعلومات الاستخباراتية ومراكز قيادة تابعة للجيش السوري في ريف القنيطرة. ولم يحدد الجيش الاسرائيلي هوية المسلحين، لكنه قال انه يعتبر النظام السوري مسؤولا عن اي عملية تنطلق من اراضيه. وكان الجيش الاسرائيلي اعلن في وقت مبكر الاثنين ان وحدة «ماجلان» التابعة له احبطت محاولة 4 مسلحين زرع عبوات ناسفة قرب موقع عسكري بمحاذاة السياج بالجولان السوري المحتل، في حين اشارت مصادر الى مقتل افراد المجموعة المسلحة خلال عملية عسكرية شاركت فيها طائرة عسكرية. في المقابل قالت وكالة الأنباء السورية ان الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء ريف دمشق الجنوبي الغربي، في حين افاد ناشطون بأن القصف الاسرائيلي الجديد استهدف منطقة التل الأحمر في ريف القنيطرة الجنوبي.