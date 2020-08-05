موجة «كورونا» الثانية «المسطحة» بدأت بالفعل

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عواصم – الوكالات: اكد الاتحاد الألماني للأطباء أن الموجة الثانية من جائحة «كورونا»، التي يخشى قدومها الكثيرون تحدث بالفعل وقالت رئيسة الاتحاد سوزانه يونا في تصريحات لصحيفة «أوغسبورغر ألغماينه تسايتونغ» الألمانية الصادرة امس «نحن بالفعل في موجة ارتفاع ثانية مسطحة».

وأضافت أنه في المقابل فإن هذه الموجة لا يمكن مقارنتها بأعداد الإصابات التي تم تسجيلها خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، إلا أن أعداد الإصابات الجديدة تتزايد، وقالت «وفق ذلك فهناك خطر أن نبدد النجاحات التي أحرزناها في ألمانيا حتى الآن لشعورنا بمزيج من الكبت والرغبة في العودة للحياة الطبيعية».

وأوضحت رئيسة الاتحاد أن المستشفيات مجهزة لمواجهة موجة ثانية من الجائحة، مضيفة أنه على النقيض من الموجة الأولى لايجب إخلاء الأسرة في المستشفيات بوجه عام لحالات «كورونا» في هذه المرة، بل يجب تنظيمها حسب الحاجة، وقالت «نظراً لأن الوباء يتراكم ببطء، يتعين علينا توفير خيارات علاج متدرجة لمرضى «كوفيد 19» أي مراعاة التدرج الزمني في تخصيص الأسرة». ووفقا للاتحاد، فإنه من الناحية العملية سيُجرى تخصيص عدد أقل من أسرة العناية المركزة في المرحلة الأولى. وإذا تم شغلها، فإن المرحلة الثانية تدخل حيز التنفيذ عقب 24 ساعة، ويُجرى توسيع القدرات في وحدات العناية المركزة.

وحثت يونا بشدة على الامتثال لقواعد السلامة الصحية وارتداء الكمامات، مشبهة ارتداء الكمامات بتطبيق ربط حزام الأمان في السيارة. وأظهرت بيانات معهد «روبرت كوخ» للأمراض المعدية في ألمانيا امس ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة وتسجيل 879 حالة ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى 211281 حالة.

في غضون ذلك تخطى عدد الإصابات بفيروس «كورونا» في أميركا اللاتينية 5 ملايين في ظل استمرار تفشي الوباء بوتيرة سريعة في عدة دول بالمنطقة، كما تتزايد الإصابات بشكل مقلق في دول أوروبية، في حين عبرت منظمة الصحة العالمية عن توقعات متشائمة.

وبلغت الإصابات في أميركا اللاتينية هذا المستوى بعد أن أعلنت كولومبيا تسجيل 10 آلاف إصابة جديدة، أما الوفيات في هذه المنطقة التي باتت أكبر بؤرة للوباء في العالم فقد تجاوزت 200 ألف وفاة.

وسجلت البرازيل وحدها مليونين و750 ألف إصابة وأكثر من 94 ألف وفاة، أما البلد الثاني الأكثر تضررا في المنطقة فهو بيرو التي رصدت حتى الآن 429 ألف إصابة بـ»كورونا» وأكثر من 19 ألف وفاة.

ولليوم الخامس على التوالي، ظل متوسط الإصابات في فرنسا فوق الألف، وذلك في أعلى معدل منذ العزل العام الذي استمر شهرين.

وفي بريطانيا التي شهدت في الأيام القليلة الماضية فرض العزل مجددا في مناطق بشمال إنكلترا، سجلت 938 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، وهو ثاني أعلى عدد إصابات يومية منذ يونيو ليتجاوز إجمالي الإصابات 305 آلاف إصابة.

