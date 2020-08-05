ترامب: الجائحة تنحسر في الولايات المتحدة

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واشنطن – الوكالات: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن جائحة «كورونا» بدأت بالانحسار في الولايات المتحدة.

وقال في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض «بدأنا نلمس أدلة على إحراز تقدم كبير في جميع أرجاء البلاد، انخفضت النتائج الإيجابية لاختبارات الفحص بنسبة 6 % تقريبا مقارنة بالأسبوع الماضي، وانخفضت حصة النتائج الإيجابية أيضا من 8.7 % إلى

8 % خلال نفس الفترة الزمنية، هذا مؤشر مشجع، وعلامة مشجعة للغاية بأن الفيروس يتراجع».

وأشار الرئيس إلى أن السلطات الأميركية في بلاده تتوقع أيضا أن اللقاح ضد الفيروس التاجي يمكن أن يصبح متاحا في وقت أبكر بكثير من نهاية العام وقال «نحافظ على التوازن بين السرعة والأمان ونتحرك نحو توفير لقاح هذا العام، ربما في وقت أبكر بكثير من نهاية العام».

من جهة ثانية انتقد الرئيس الأميركي، منسقة فريق العمل المعني بمكافحة فيروس «كورونا» بالبيت الأبيض، د.ديبورا بيركس بعد أن حذرت من أن الوباء «مُنتشر بشكل غير عادي» في البلاد.

وبينما هاجم ترامب وغيره من كبار المسؤولين في البيت الأبيض علانية د.أنتوني فوتشي، كبير خبراء الصحة في أميركا، كانت تغريدة الرئيس الأميركيهي الأولى ضد «بيركس» بشكل علني وكتب ترامب «قالت المجنوبة نانسي بيلوسي أشياء فظيعة عن د.ديبورا بيركس ملاحقتها لها لأنها كانت إيجابية للغاية في العمل الجيد الذي نقوم به في مكافحة فيروس الصين بما في ذلك اللقاحات والعلاجات. من أجل مواجهة نانسي، أخذت ديبورا الطُعم وضربتنا. مثيرة للشفقة!». وكانت «بيركس» قد دقت ناقوس الخطر خلال ظهورها على شاشة CNN، الأحد، قائلة إن الوباء وصل إلى مرحلة جديدة.

