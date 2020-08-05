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فرنسا: الفيروس لم يذهب «في عطلة»


باريس – الوكالات: حذر رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس الفرنسيين، داعيا إلى الالتزام بأكبر قدر ممكن من الحذر في مواجهة مرض «كوفيد-19» الذي بدأ يظهر إشارات على العودة، قائلا إن فيروس كورونا «لم يذهب في عطلة».
وسجلت فرنسا، 3376 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأيام الثلاثة الماضية، بينما عاود عدد الخاضعين للعلاج في وحدات الرعاية الفائقة الارتفاع. وظل متوسط الإصابات فوق الألف لليوم الخامس على التوالي، وذلك في أعلى معدل منذ العزل العام الذي استمر شهرين.
ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة في فرنسا حتى الآن إلى 191295 بينما بلغت الوفيات 30294.


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