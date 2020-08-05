وزير مصري: تعاملنا «باحترافية» مع أزمة «كورونا»

عربيات ودوليات

أكد وزير في الحكومة المصرية أن بلاده تعاملت باحترافية مع أزمة فيروس «كورونا» المستجد. وقال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إن «القيادة السياسية والحكومة المصرية أعطت أولوية كبيرة خلال أزمة فيروس «كورونا» لجميع الفئات والعمالة المتضررة من الأزمة للتخفيف من تداعيات الفيروس على تلك الفئات وتقديم الدعم اللازم لها». وتابع الوزير، خلال اجتماعه مع وفد البنك الدولي عبر الفيديو كونفرنس «جار إنهاء إجراءات توقيع بروتوكول تعاون شامل مع وزارة الصحة لتقديم حزمة من التدخلات العاجلة والإعداد لخطة متوسطة الأجل لمساهمات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في قطاع الصحة وسيتم توقيع البروتوكول خلال شهر أغسطس الحالي».