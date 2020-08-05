«بي بي سي»: أعداد ضحايا «كورونا» في إيران أكبر 3 مرات من المعلن

عربيات ودوليات

لندن – الوكالات: كشف تحقيق لقناة «بي بي سي» الفارسية أن أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في إيران أكبر بنحو ثلاث مرات من الأرقام التي أعلنت عنها الحكومة. وأكدت القناة أنها حصلت على «سجلات الأعداد الحقيقية التي يخفيها النظام»، وأظهرت أن عدد الوفيات بلغ نحو 42 ألف حالة حتى يوم 20 يوليو وليس 14405 كما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، كما كشف التحقيق أن أعداد الأشخاص المصابين بلغت ضعف الأرقام الرسمية نحو 451 ألفاً وليس 278 ألفاً كما أعلنت الحكومة الإيرانية. وأوضح التحقيق أن العاصمة طهران هي الأكثر تضررا، فقد سجلت أكبر عدد من الوفيات وبلغت نحو 8120 شخصًا، أما العاصمة الدينية قم فتضم أكبر عدد من الإصابات. كما أظهرت الوثائق المسربة أن شخصا واحدا كل 7 دقائق يموت بفيروس كورونا، وأنه تم تسجيل أول حالة وفاة بالفيروس في 22 يناير أي قبل شهر تقريبا من إعلان الحكومة. ومنذ أن تفشى الوباء في البلاد في مطلع العام، اتهمت الكثير من وسائل الإعلام الخارجية والناشطين المناهضين للنظام، القيادة في طهران بحجب الحقائق والأرقام الحقيقية.