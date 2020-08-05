الدوري الأوروبي يعود اليوم

دوليه

تعود بطولة الدوري الأوروبي اليوم بعد توقفها منذ منتصف مارس الماضي، حيث أقيمت جميع مباريات الذهاب في دور الـ 16 ما عدا مباراتي روما الايطالي ضد اشبيلية الاسباني وخيتافي الاسباني ضد انتر الايطالي حيث قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم المواجهتين من مباراة واحدة على أرض محايدة لتحديد هوية المتأهل الى ربع النهائي.

وتستأنف المسابقة اليوم باقامة 4 لقاءات حيث يستضيف مان يونايتد الانجليزي على ملعبه لاسك النمساوي وهي آخر مباراة يستضيفها أولد ترافورد في موسم 2020-2019، فيما يلعب انتر ضد خيتافي في ألمانيا، ويلعب في كييف شاختار دونتيسك الاوكراني مع فولفسبورغ الالماني، وفي كوبنهاغن يحل اسطنبول باشاكشهير التركي على كوبنهاغن الدنماركي.

يذكر ان الاتحاد الاوروبي قرر اقامة المباراة النهائية يوم 21 اغسطس فيما تقام الادوار المقبلة في ألمانيا وعلى 4 ملاعب وهي ستاد كولن الذي سيحتضن المباراة النهائية، ستاد «ام اس في أرينا» في دويسبورغ، ستاد «دوسلدورف أرينا» في دوسلدورف، ستاد «أرينا أوف شالكه» في غلسنكيرشن. وكانت نتائج مباريات الذهاب اسفرت عن فوز مان يونايتد على لاسك 5-0 في مباراة الذهاب خارج أرضه، وخسر فولفسبورغ أمام ضيفه شاختار دونيتسك 1-2، كما استطاع اسطنبول باشاكشهير أن يتغلب على ضيفه كوبنهاغن بهدف دون مقابل، ولم يلحق روما واشبيلية وانتر ميلان وخيتافي أن يتقابلا في مباراة الذهاب، لذا فان هاتين المباراتين في دور الـ 16 سيلعبان من لقاء وحيد فقط بنظام خروج المغلوب في ألمانيا، أما المواجهات الأخرى فسيلعب القسم الثاني منها في ملاعب أصحاب الأرض، دون تغيير.

ومن المقرر أن تقام مباريات ثمن النهائي يومي 5 و6 أغسطس، على أن تقام مباريات ربع النهائي يومي 10 و11 أغسطس، فيما ستلعب مواجهات نصف النهائي يومي 16 و17 أغسطس، بينما ستكون المباراة النهائية يوم 21 أغسطس.

