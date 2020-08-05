أليسون: كلوب عاطفي.. ويريد الاستمرار في تحسين المستوى

دوليه

حقق يورغن كلوب نجاحا مبهرا في الموسمين الأخيرين مع ليفربول، لكن حارسه البرازيلي أليسون بيكر يعتقد أن الألماني الفذ يريد الاستمرار في رفع المستوى. وأشاد أليسون بكلوب وبتأثيره على أبطال الدوري الانكليزي الممتاز، وهو مقتنع بأن الألماني بدأ للتو.

فبعد 30 عاما بدون لقب الدوري، أنهى ليفربول أخيرا السنوات العجاف هذا الموسم، وتوج باللقب بفارق 18 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني. وأنهى ليفربول الدوري بـ 99 نقطة وهو ثاني أعلى مستوى في تاريخ المسابقة، وفاز ليفربول أيضا بكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، لكن دفاعه عن لقبه في دوري أبطال أوروبا انتهى على يد أتلتيكو مدريد مارس، فيما أخرجهم تشلسي من كأس الاتحاد الانكليزي وهزمهم أستون فيلا في كأس الرابطة.

وحيال ذلك شعر أليسون أنه كان موسما مرهقا، مشيرا الى محاولات كلوب لمزيد من التحسينات في ليفربول.

وقال أليسون لشبكة «اي اس بي ان» البرازيلية: «لقد كان هذا أحد أكثر المواسم ارهاقا على الاطلاق، لا أعرف ما اذا كان ذلك بسبب الوباء الذي جعله الموسم الأطول... لكن على الصعيد الفردي كان أحد المواسم التي لعبت فيها مباريات أقل بسبب الاصابات».

وتابع :»لقد خرجنا من دوري أبطال أوروبا في وقت مبكر، ولكن أعتقد أن هذا الارهاق يأتي من تقديمنا كل مالدينا في كل مباراة. كلوب لديه اليد العليا في ذلك، لأنه دائما يخبرنا ماهو الهدف الرئيس ونحن نهتم أيضا بكيفية تحقيقنا لهذا الهدف، بالتدريب، وهو يعرف كيف يدير جلساتنا التدريبية».

ويصف أليسون كلوب بـ»أنه رجل عاطفي ويظهر ذلك. يريد الفوز وجعل ليفربول ناديا أفضل دائما». يعتقد أليسون أنه سيكون من المهم الحفاظ على المستويات التي وصل اليها ليفربول فيما يتعلق باتحاد المجموعة «بدلا من الاعتماد على البراعة الفردية» وقد أكد أنه وبسبب هذا الاتحاد حققوا الكثير من نجاحاتهم.

