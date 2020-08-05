ويليان رفض عرض تشلسي

دوليه

رفض البرازيلي ويليان دا سيلفا، جناح تشلسي، عرض النادي لتجديد عقده الذي ينتهي هذا الصيف.

وقالت صحيفة «غارديان» الانكليزية، اول من امس، انَّ «ويليان لم يتوصل لاتفاق مع تشلسي لتجديد تعاقده، وهو الآن في محادثات مع آرسنال».

وأضافت: «رفض ويليان عرضا من تشلسي بالتجديد لمدة عامين، وآمال النادي في الحفاظ عليه تتراجع الآن؛ حيث يُطالب اللاعب بعقد لمدة 3 سنوات، وآرسنال مستعد لتلبية طلب اللاعب البرازيلي». وأشار التقرير، الى أنَّ آرسنال في وضع ايجابي؛ لأنَّ ويليان سعيد في لندن، ولم يُبد أي تردد في الانضمام لناد منافس. وكان اللاعب صرح في مايو الماضي: «اذا تركت تشلسي دون مشكلة وتركت الأبواب مفتوحة، سيكون من الجيد الانتقال لنادٍ منافس».

