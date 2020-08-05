محكمة التحكيم الرياضي ترد استئناف الاتحاد الإماراتي

دوليه

أصدرت محكمة التحكيم الرياضي قرارها بخصوص اجراءات التحكيم بين الاتحاد الاماراتي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحاد القطري لكرة القدم.

وقررت المحكمة رد استئناف الاتحاد الاماراتي لكرة القدم وتأكيد قرار لجنة الاستئناف في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الصادر بتاريخ 20 مايو 2019، وذلك بخصوص رد اعتراض الاتحاد الاماراتي حول أهلية مشاركة لاعبين مع منتخب قطر في مباراة قبل نهائي كأس آسيا 2019 بين الامارات وقطر بتاريخ 29 يناير.

وكانت المباراة بين الفريقين انتهت بفوز قطر 4-0 في نصف نهائي كأس آسيا، ليتوج بعد ذلك المنتخب القطري بلقب البطولة، وبعد المباراة مباشرة تقدم الاتحاد الاماراتي لكرة القدم باعتراض الى لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حول أهلية مشاركة اللاعبين المعز علي وبسام الراوي مع منتخب قطر. وبعد التحقيق قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتاريخ 15 أبريل 2019 رد الاعتراض، ثم تقدم الاتحاد الاماراتي لكرة القدم باستئناف الى لجنة الاستئناف في الاتحاد الآسيوي، وتم رد هذا الاستئناف بتاريخ 20 مايو 2019.

بعد ذلك تقدم الاتحاد الاماراتي لكرة القدم باستئناف الى محكمة التحكيم الرياضي بتاريخ 21 يونيو 2019، مطالباً باعادة النظر بالقرار واعتبار الاتحاد القطري لكرة القدم خالف القواعد والتعليمات، ومنحه الفوز في مباراة الدور قبل النهائي وجميع الأمور المترتبة عن الفوز في هذه المباراة، ومن ضمنها تصنيف مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. حيث ركز الاتحاد الاماراتي لكرة القدم على اعتبار أن والدة اللاعب المعز علي لم تولد في قطر، وبالتالي اعتبار اللاعب غير مؤهل لتمثيل قطر، وفي المقابل سحب الاتحاد الاماراتي لكرة القدم الاعتراض حول أهلية اللاعب بسام الراوي لأنه لم يشارك في مباراة الدور قبل النهائي بسبب الايقاف.

وقامت هيئة محكمة التحكيم الرياضي بتنظيم جلسات استماع لجميع الأطراف وممثليهم القانونيين والشهود والخبراء، وذلك بتاريخ 12مارس 2020.

وأخذت هيئة المحكمة أن والدة اللاعب المعز علي تحمل الجنسيتين القطرية والسودانية، وأعربت عن قناعتها بأن اللاعب هو مواطن قطري لم يمثل أي اتحاد وطني آخر من قبل، وأن لديه علاقات مع موطنه الجديد قطر، وبالتحديد أن والدته هي من مواليد دولة قطر، وبالتالي قررت الهيئة أن المعز علي مؤهل لتمثيل قطر في قبل نهائي كأس آسيا أمام الاماراتي، ولهذا قررت هيئة محكمة التحكيم الرياضي تأييد القرار الأصلي.

