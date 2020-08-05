19 سبتمبر موعد انطلاق الدوري الإيطالي

دوليه

أعلنت رابطة الدوري الايطالي، عن موعد انطلاق الموسم الجديد 2020-2021.

وبحسب موقع «كالتشيو ميركاتو» الايطالي، فان رئيس الرابطة دال بينو والمدير الاداري دي سيرفو توصلا لاتفاق مع الأندية خلال اجتماع لحسم موعد انطلاق الموسم.

وأشار الموقع، الى أن مُعظم الأندية طلبت انطلاق الموسم يوم 19 سبتمبر المقبل، مع امكانية ادخال تغيير خلال عطلة عيد الميلاد، بينما فضلت أندية يوفنتوس ولاتسيو وميلان وأتالانتا انطلاق الموسم يوم 12 من الشهر ذاته. وأفاد التقرير، الى أنه بعد مناقشة التزامات المنتخبات الوطنية، قبل الاتحاد الايطالي القرار النهائي، ببدء المسابقة يوم 19 من الشهر المقبل.

