إنفانتينو سيحترم أي قرار للجنة الأخلاقيات

دوليه

أعلن نائب الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الاسكتلندي ألاسدير بيل اول من امس ان رئيس الاتحاد، السويسري جاني انفانتينو الذي يواجه اجراءات جنائية في بلده منذ الخميس الماضي، «سيحترم اي قرار للجنة الاخلاقيات» في الهيئة الكروية العليا. وأكد بيل أنه لا يوجد له «اي دليل على سلوك جرمي او غير اخلاقي (لانفانتينو)» مشددا على انه «ليس لدي اي شك في ان جاني انفانتينو سيحترم اي قرار للجنة الاخلاقيات». وكان فيفا قد أعلن الأحد أن انفانتينو سيبقى في منصبه على الرغم من التحقيق الجنائي بحقه لـ«تواطؤ» و»سلوك جرمي» على خلفية اجتماعاته بالمدعي العام المستقيل مايكل لاوبر. ولم يذكر فيفا اول من امس ما اذا كانت لجنة الاخلاقيات التي تتولى مسؤولية الأمور القضائية الداخلية، قد بدأت بالفعل باتخاذ اجراءات ضد انفانتينو. وأوضح بيل أنه «لا توجد أدلة واقعية» تبرر فتح الاجراءات، «ما لم يصبح الاجتماع مع المدعي العام جريمة». وقال «سيتعين على لجنة الأخلاقيات أن تجري تحليلها الخاص وتتخذ قرارها الخاص وفي كل حالة، يجب عليها تقييم ما اذا كانت هناك أية عناصر خطيرة يمكن أن تبرر الايقاف». وردا على سؤال حول غياب اينفانتينو خلال المؤتمر، أكد بيل أن رئيس فيفا سيكون «متاحا وسيتحدث الى وسائل الاعلام من أجل تبرئة اسمه». وأضاف بيل الذي يعمل في مجال المحاماة «فيفا مثل السيد انفانتينو ليس لديه ما يخفيه، نريد أن نكون شفافين».