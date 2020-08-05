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دوليه

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إنسيني مهدد بالغياب عن لقاء برشلونة


يواجه نابولي الايطالي احتمال خوض مباراة السبت ضد مضيفه برشلونة الاسباني في اياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، من دون مهاجمه الدولي لورنتسو انسيني بسبب اصابة في فخذه بحسب ما أعلن اول من امس النادي الجنوبي. وقال بطل الكأس الايطالية في بيان ان انسينيي مصاب في عضلة فخذه الأيسر، ما يهدد مشاركته في مباراة السبت حيث يمني فريقه النفس بالعودة من «كامب نو» ببطاقة التأهل الى ربع النهائي، لكن المهمة لن تكون سهلة بعد أن اكتفى ذهابا بالتعادل على أرضه 1-1 قبل تعليق المنافسات في مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. ولم يحدد نابولي المهلة التي يحتاجها ابن الـ29 عاما للتعافي من الاصابة، مكتفيا بالقول أنه سيراقب تطور الوضع «كل يوم بيومه».


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