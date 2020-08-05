قرار كروي متوقع

محلية

ترددت في الاستمرار بنقد اتحاد القدم الكويتي لأنني انتقدتهم في كل شيء من غير أي فائدة او رد فعل ايجابي على ما اكتبه وكنت أتوقع بأن يشكروني على انني قدمت لهم نقداً يبين اين هم من ادارة اتحاد القدم... فالنقد يجب ان يقبل مادام في اطار المصلحة العامة وكنت أتوقع ان اسمع منهم رداً على ما اكتبه هل هو صحيح ام غير صحيح؟ ولكنني لم اجد أي ناطق رسمي يتعامل مع مثل هذا النقد الا البيان غير المفهوم بالتهديد لموضوع الأمور المالية لخليجي 23 الذي أقيم بالكويت قبل سنوات سابقة.

واليوم اضطررت لان انتقد ما جاء من الاتحاد الاسيوي بشأن تصنيف دول اسيا في بطولات الأندية الرياضية واستبعاده الكويت من أي تصنيف فني بسبب مضحك وهو : انهم يريدون ما يثبت بأنه لدينا اندية محترفه ودوري محترفين؟ حتى لو بكذبة بيضة «على ورق» وتناسوا بان الكويت لا تقبل ان تزور حقائقها الادارية بهذه الصورة او الطريقة، حيث اعتمد الاتحاد الاسيوي بعض الدول التي ليس لديها كرة وما يصرف على الكرة لا يعادل ما يصرفه نادي واحد بالكويت فأوجد ممثلاً للبنان وسورية....الخ لانهم يمثلون بأن لديهم احتراف كلي ودوري محترفين. فهذا الاتحاد يتعامل بمبدأ غريب يترك فيه اندية تهتم باللعبة وتصرف على اللعبة اكثر من اتحادها. فرأيي الشخصي بالموضوع هو عدم الاهتمام بمثل هذا الفكر الضعيف من قبل الاتحاد الاسيوي الذي يضع فرقنا الخليجية بنفس مستوى فرق نيبال وفيتنام وتايلند او اكثر لانهم محترفون ورقيا؟؟؟ فمع تخبط قرارات ورؤية مستقبل الكرة من هذا الاتحاد الا انني لم ازعل من عدم وجودنا بالتصنيف الفني لبطولات اسيا... فلو كنا نلعب في البطولات الكبيرة في القارة لكان قرارهم غير ذلك؟ فنحن بعيدون عن منصة البطولات الدولية والاسيوية والعربية وما عندنا الا دورة الخليج العربي التي اشبهها بلاعب مكسور او مصاب اصابة «قشرة» تحتاج لعلاج طويل قد يصل الى اعتزال اللعبة؟...

والله من وراء القصد.

