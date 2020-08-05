«آخرتها»... ملحق الاتحاد

محلية

يعد قرار منح الاندية الكويتية نصف مقعد في ملحق كأس الاتحاد الاسيوي تأكيداً للوضع المتهالك الذي تعاني منه الكرة المحلية والحال التي وصلت إليها. فبعدما كان الطموح اجتياز عملية اللعب في ملحق دوري الابطال الذي فشلت انديتنا في النجاح من عبورها طوال السنوات الماضية بعد تنظيم البطولة بشكلها الجديد 2009-2010 حيث وضع الاتحاد بعض الشروط التنظيمية فلم يستطع فريقا الكويت والقادسية من عبور الملحق فكانت آخر مغامرة للابيض في يناير الماضي امام الاستقلال الايراني وانتهت بالخسارة 0-3 ليودع الملحق.

فتنافس انديتنا لمدة عامين على نصف مقعد في كأس الاتحاد الآسيوي وفقا للتصنيف الاخير والذي يعد اقل اهمية وبرهان على سوء حال كرتنا حيث طريقة تقييم الفرق للعب في دوري الابطال تأتي وفق التصنيف العام للاندية في آخر 4 سنوات خلال مشاركاتها القارية وكذلك تصنيف المنتخب على الصعيد القاري وبذلك علينا ان لا نرمي سبب وصولنا لهذا الوضع على الايقاف الذي عانت منه الكرة الكويتية فقط مع ادراكنا التام ان له اثراً على المستوى العام.

ولكن علينا ان نكون اكثر انصافا فمستوى كرتنا لا يرتقي بأن تكون انديتنا ضمن الاندية النخبة في البطولة الاعلى قيمة حيث الكل يرى كيفية التنافس على البطولات المحلية منحصر ما بين الكويت والقادسية فقط طوال اكثر من 15 عاما وان ظهر طرف آخر بالمنافسة فيكون حضورا شرفيا.

وطالما التنافس منحصر مابين فريقين من الطبيعي ان تختفي الاثارة وتقديم النجوم وارتفاع المستوى، وحتى ان هذا التنافس يكشف وضع الاندية في المشاركات الخارجية سواء الكويت او القادسية فسرعان ما تتوقف مشاركاتهما عند الملحق ليعودا للعب في كأس الاتحاد الآسيوي.

وبما ان كلا الفريقين استطاعا الفوز به الا انه بالواقع لايشبع الطموحات لانه مخصص من قبل الاتحاد الآسيوي للفرق ضعيفة المستوى بمعنى «مشي حالك» وكما ان تصنيف انديتنا للتنافس على ملحق كأس الاتحاد يثبت اننا بحاجة الى عمل اضافي من كل الاطراف سواء الاندية وهي بمثابة المصنع الرئيسي عليها التفرغ للاهتمام باللعبة وخصوصا انها تجد الدعم من الهيئة العامة للرياضة وتعتبر في حالة «دلال» كامل وطلباتها مستجابة والمسؤولون في الهيئة متعاونون معهم لحد كبير وبذلك عليها ان تتفرغ للعمل وتمد يد التعاون للاتحاد وان لاتنظر لمصالحها الضيقة والآنية ففي حال اخفاقه يتم محاسبته، وليس بكل شاردة وواردة ترفع راية المحاسبة.

كما ان ذلك لا يغفل تأثر المنتخب من تخبطات الاندية والاهمال الذي تعيشه على الصعيد الكروي فمنذ رفع الايقاف الذي اصبح شماعة لاي اخفاق لم نر اي تقدم للازرق على مستوى مشاركاته تحديدا من «خليجي 23» في 2017 وبعد مرور 3 سنوات ظلت نتائجه من تعثر لآخر مع غياب الرؤية لدى الاتحاد بما ان الوضع لديه مستقر حيث تم انتخابه رسميا وانتهى من الصراعات التي كان يرى البعض انها عطلت المسيرة في السنوات الماضية.

وعلينا ان نرى دولا قريبة منا اقل امكانات مثل العراق الذي خصص له مقعد مباشر في دوري الابطال ومقعدين في الملحق، وسورية ولبنان اللتان ستلعبان في ملحق الأبطال فضلاً عن مقعدين في كأس الاتحاد كونهما متفوقتين فنيا علينا وبذلك يتوجب ان تكون النظرة شمولية ولاتتجزأ اذا ما اردنا النجاح.

ويظل التساؤل الذي يطرح نفسه حالة السعادة والفرح التي طغت على الشارع الرياضي عندما اعلنت وزارة التجارة العامة قبل عدة اشهر بموافقتها السماح بتحويل الاندية الى شركات تجارية واشهار ترخيصها، كما كانت هناك خطوات من قبل بعض انديتنا لتنفيذ مطالب الاتحاد الآسيوي بشأن الاندية المحترفة وبالذات فيما يتعلق في بندي عقود اللاعبين وتحويل الفريق الى شركة ما جعلنا نعيش وكأن انديتنا ستنافس على البطولات ومقارعة فرق شرق القارة بعد الاطاحة بفرق الغرب و«آخرتها راح نلعب في كأس الاتحاد» وليس في الدور الرئيسي بل «بالملحق» فلكم ان تتصوروا لأي حال وصلت اليه كرتنا.

