اليرموك.. وفرصة للتعويض

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منح التوقف الاجباري للنشاط الرياضي وتغيير نظام الدوري الموسم المقبل، الفرصة لليرموك من أجل اعادة ترتيب أوراقه والاستعداد من جديد لدوري الدمج من أجل ضمان البقاء في الدوري الممتاز.

وكان اليرموك تأكد هبوطه الى دوري الدرجة الأولى قبل توقف النشاط في مارس الماضي بعد أن جمع 7 نقاط فقط من 14 مباراة، لكن الغريب أن الفريق الذي كان يدربه الوطني هاني الصقر تمكن من التعادل مع الكويت المتصدر 1-1 والفوز على السالمية صاحب المركز الثالث والمنافس على اللقب، بالاضافة الى التعادل مع النصر والساحل والشباب.

وبسبب تراجع النتائج قدم الصقر استقالته في منتصف فبرايرالماضي، وقررت ادارة النادي اسناد المهمة الى مساعده الصربي دراغان غافرلوفيتش الذي قاد الفريق الى الفوز على الشباب 3-2 في الدور التمهيدي لمسابقة كأس الأمير، وتأهل لمواجهة الجهراء في الدور ربع النهائي يوم 3 سبتمبر المقبل.

ومثل بقية الأندية أجرى اليرموك المسحات الطبية للتأكد من سلامة اللاعبين قبل أن تنطلق تدريباته يوم 11 يوليو الماضي تحت قيادة المدير الفني للشباب والناشئين حسين ياسين ومدرب حراس المرمى أحمد دشتي في انتظار وصول المدرب دراغان الذي غادر البلاد في مارس الماضي بعد تفشي فيروس كورونا. وقررت ادارة اليرموك الاعتماد على اللاعبين الشباب المباريات المتبقية من الموسم الحالي لتجهيز الفريق للموسم المقبل، وفي هذا الاتجاه صعد الجهاز الفني 7 لاعبين من فريق الشباب الى الفريق الأول، هم: يوسف العتيبي ومنصور البلوشي وعبدالوهاب العوضي وعثمان الدوسري وفيصل الصليلي وخالد العتيبي وعلي حسن، ليكونوا نواة الفريق الذي سينافس الموسم المقبل لضمان البقاء في دوري الدرجة الممتازة. كما تبحث الادارة عن تعزيز صفوف الفريق بالمحترفين بعد انهاء عقود 4 من محترفيه الخمسة والابقاء فقط على التوغولي سينامي دوف، لكن ملف المحترفين يبقي في انتظار عودة المدرب الصربي لتحديد اللاعب المناسب والمراكز التي تحتاج الى تعزيز. واتفق اليرموك على اقامة مباراتين وديتين ضمن استعداداته لاستئناف النشاط، الأولى ستكون أمام الكويت غداً الخميس والثانية أمام برقان في 10 أغسطس الحالي. ويبدأ اليرموك مبارياته في الدوري أمام الساحل في 15 أغسطس الحالي، قبل أن يواجه الكويت في 21 أغسطس ، ثم العربي في 25 منه، ويختتم مبارياته في الدوري بمواجهة السالمية يوم 28 من الشهر ذاته، لكن اللقاء الأهم بالنسبة للفريق هو مواجهة الجهراء في 3 سبتمبر ضمن الدور ربع النهائي لكأس الأمير.

