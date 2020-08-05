العربي هزم خيطان ودياً

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تغلب العربي على مضيفه خيطان بنتيجة 4-2 في اللقاء الودي الذي جمعهما أول من أمس على ستاد ناصر العصيمي ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف الدوري بدرجتيه الممتازة والأولى. سجل للأخضر حسين أشكناني (4)، وبندر السلامة (77 من ركلة جزاء)، ومحمد فريح (82 من ركلة جزاء)، ومحمد الكندري (87)، بينما سجل هدفي خيطان اللاعب محمد عبيد (85 و90). وهي المباراة الودية الأولى للفريقين بعد موافقة الجهات المسؤولة على اقامة لقاءات ودية قبل تقريباً أسبوع على استئناف النشاط الرياضي بمواجهة الكويت مع النصر المؤجلة من الجولة الحادية عشرة من الدوري. وبدأ العربي المباراة بتشكيلة ضمت الحارس سليمان عبدالغفور، والسوري أحمد الصالح وحسن حمدان وعلي عتيج ومحمد صفر وعبدالله عمار وعبدالله الشمالي وحسين أشكناني والليبي السنوسي الهادي وبندر السلامة والعاجي سيدريك هنري. في المقابل بدأ خيطان اللقاء بالحارس فهد الدعيج وعذبي عادل وأحمد سمير وعبدالله الفيلكاوي وحسين دشتي وشاهين العلي وطلال الأنصاري وحمد الحساوي ونواف الشيباني ومحمد عنتر وحمد الطويل.

وأجرى مدربا الفريقين تغييرات عدة في الشوط الثاني من المباراة لتجربة أكبر عدد ممكن من اللاعبين علماً بأن خيطان يقوده الاسباني خوسيه كامبيلو، بينما يشرف على العربي الجهاز الفني المعاون بقيادة أحمد عثمان لحين وصول اللبناني باسم مرمر المدرب الجديد للأخضر.

