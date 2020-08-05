القطان: صمت اتحاد «الطائرة» غريب

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طالب المدير الفني لفريق الكرة الطائرة في النادي العربي محمد القطان اتحاد اللعبة بضرورة وضع النقاط على الحروف بأسرع وقت ممكن من خلال اعتماد القرارات المتعلقة بوضع اللاعب الاجنبي والموسم المعلق ومواعيد ونظام البطولات في الموسم المقبل من أجل أن تستعد الأندية بصورة سليمة.

وأضاف القطان ان تأخر الاتحاد في اتخاذ مثل هذه القرارات غير مبرر وغريب ويضر بجميع الأندية، وقال: «لا نعرف الى الآن اذا كنا نستطيع أن نشرك المحترف الجديد في بقية منافسات الموسم المعلق أم لا، كما أننا لا نعرف هل سيشارك اللاعب الاجنبي في الموسم المقبل»، وتابع: «سمعنا أن الاتحادين الدولي والاسيوي رفضا مشاركة المحترف الجديد في بقية الموسم المعلق، لكن هذه الأمور لم تصدر بشكل رسمي من قبل الاتحاد ولا ندري لماذا، نحن ننتظر هذه الايضاحات من قبل الاتحاد حتى نستطيع أن نتحرك وندعم فرقنا».

وأشار القطان الى أن العربي يأمل في استثناء مدربه الايراني جواد شمامي من قرار حظر الطيران من بعض البلدان بسبب تفشي فيروس كورونا فيها، حتى يعود الى الفريق ويستلم المهام الفنية، موضحاً أن «الاخضر» مستمر في اتباع جدول التدريبات الذي وضعه المدرب وهو من شقين الاول خوض تدريبات على شاطئ البحر، والثاني التدرب في الصالة، وقال: «جميع اللاعبين ابدوا التزاما في حضور التدريبات وهو ما يدعو الى التفاؤل. واعتبر القطان أن حظوظ جميع الفرق متساوية في المنافسة على لقب الدوري، مع أفضلية نسبية لصاحبي المركزين الأول والثاني في الدور التمهيدي، وقال: «نظام المربع الذهبي يمنح الفرصة لجميع الفرق في المنافسة على اللقب خصوصاً في ظل الظروف التي عاشتها الأندية جراء تفشي فيروس كورونا..وكل شيء ممكن في حال عودة المنافسات». واشار القطان الى أن قانون اللاعب الحر الذي يتيح للاعبين الذين بلغوا 30 عاماً الانتقال دون موافقة أنديهم مفيد للاعب لكنه أضر بالأندية وحملها ضغوطا مادية كبيرة، وقال: «صحيح أن هذا القانون يصب في مصلحة اللاعبين ويدفعهم الى المحافظة على مستوياتهم لكنه في المقابل يضع على كاهل الأندية احمال اضافية من خلال ضرورة ابرام العقود مع لاعبيها الذين ينطبق عليهم شروط هذا القانون»، وتابع: «اعتقد أنه من الضروري أن يتم دعم الاندية مادياً من قبل الجهات المسؤولة عن الرياضة حتى يطبق هذا القانون بشكل عادل».

