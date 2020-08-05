«سلة كاظمة» ضم فركيتش

محلية

تعاقد نادي كاظمة مع لاعب كرة السلة الكرواتي زوران فركيتش ليكون اول المحترفين بعد ايقاف مشاركة اللاعب الاجنبي منذ 7 مواسم. وتعمل ادارة كاظمة بجدية لتدعيم صفوف الفريق من اجل الدخول في المنافسة على الالقاب الموسم المقبل. وكان البرتقالي دعم صفوفه المحلية بالتعاقد مع لاعب العربي الشاب يوسف بورحمة ولاعب الكويت السابق احمد المطيري بالاضافة الى تجديد عقود لاعبيه احمد البلوشي واحمد سعود وهو بصدد التعاقد مع اكثر من لاعب محلي. ويعتبر تعاقد البرتقالي مع اللاعب الكرواتي خطوة ايجابية للاستفادة من قرار الاتحاد بعودة المحترفين رغم تردد بعض الانباء بمطالبة الاندية بالغاء القرار نظرا لعدم وجود الدعم المادي المناسب الذي يمكن الاندية من ابرام تعاقدات تساهم في رفع مستوى فرقهم. يذكر ان موسم 2013 كان آخر المواسم التي شهدت مشاركة اللاعب الاجنبي.