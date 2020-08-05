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وصول مدرب «طائرة القادسية»

زيد خلف
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الأربعاء 05 أغسطس 2020

وصل الى البلاد مدرب فريق الكرة الطائرة الجديد في القادسية البحريني رضا علي الذي سيستلم الادارة الفنية للأصفر بعد الدخول في الحجر الصحي لمدة أسبوع للتأكد من سلامته من فيروس كورونا المستجد. وكان القادسية تعاقد مع المدرب البحريني الشهر الماضي لمدة موسم واحد قابل للتجديد لقيادة الأصفر في الفترة المقبلة. ويعتبر علي من المدربين الاكفاء في البحرين بعد أن قاد نادي الأهلي للعديد من البطولات المحلية. وقال المدرب لوسائل اعلام بحرينية انه متحمس لخوض هذا التحدي الجديد مع «طائرة القادسية» الذي يعتبر من أفضل الفرق المحلية، مبيناً انه اطلع على العديد من اشرطة الفيديو للأصفر ولمس وجود امكانات مميزة لدى اللاعبين الامر الذي شجعه على قبول تدريبات الفريق.


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