وصول مدرب «طائرة القادسية»

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وصل الى البلاد مدرب فريق الكرة الطائرة الجديد في القادسية البحريني رضا علي الذي سيستلم الادارة الفنية للأصفر بعد الدخول في الحجر الصحي لمدة أسبوع للتأكد من سلامته من فيروس كورونا المستجد. وكان القادسية تعاقد مع المدرب البحريني الشهر الماضي لمدة موسم واحد قابل للتجديد لقيادة الأصفر في الفترة المقبلة. ويعتبر علي من المدربين الاكفاء في البحرين بعد أن قاد نادي الأهلي للعديد من البطولات المحلية. وقال المدرب لوسائل اعلام بحرينية انه متحمس لخوض هذا التحدي الجديد مع «طائرة القادسية» الذي يعتبر من أفضل الفرق المحلية، مبيناً انه اطلع على العديد من اشرطة الفيديو للأصفر ولمس وجود امكانات مميزة لدى اللاعبين الامر الذي شجعه على قبول تدريبات الفريق.