الهلال والنصر في «قمة الرياض»

دوليه

تعود الاثارة الى منافسات الدوري السعودي الذي استؤنفت منافساته يوم امس بإقامة 5 مواجهات، وذلك عندما يتقابل الهلال المتصدر والنصر صاحب المركز الثاني، وحامل اللقب، في 09:00 مساء اليوم في قمة العاصمة الرياض والتي تأتي ضمن الجولة الثالثة والعشرين.وتقام اليوم مباراتين أخريين يلتقي فيهما الشباب مع الوحدة والاتفاق مع العدالة. وتوقف الدوري السعودي في منتصف مارس بسبب جائحة كورونا، بينما كان الهلال في الصدارة برصيد 51 نقطة من 22 مباراة، متقدماً بست نقاط على منافسه التقليدي النصر. وتتبقى 8 جولات على نهاية المسابقة، التي من المنتظر أن تختتم في 9 من سبتمبر لكن الهلال يستطيع قطع خطوة كبيرة نحو استعادة اللقب من غريمه التقليدي اذا انتصر في قمة الليلة أمام مدرجات خالية بستاد الملك فهد الدولي. وقال مدرب الهلال، رازفان لوتشيسكو: «بالنسبة لنا من الجيد أن استعدادنا كان جيداً جداً، والجميع في غاية التركيز وكل اللاعبين يمتلكون رغبة قوية في الفوز باللقب». ولا يعتقد المدرب الروماني أن استكمال المباريات المتبقية في الدوري خلال ما يقرب من خمسة أسابيع يمثل مشكلة بالنسبة لفريقه. وأضاف: «هذا لا يغير شيئاً بالنسبة لنا، لأن الموسم الذي بدأ في أغسطس الماضي كان بهذا الشكل دائماً، اللعب كل ثلاثة أو أربعة أيام، ولذلك نحن معتادون على مثل هذه الأمور». وتابع: «نحب خوض العديد من المباريات، في نهاية المطاف هذا ما يحبه اللاعبون». على الجانب الآخر، نجح النصر في تدعيم هجومه بضم عبد الفتاح عسيري من الأهلي بعقد لثلاثة مواسم، حيث من المنتظر أن يزامل المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله متصدر قائمة الهدافين في الموسم الحالي برصيد 18 هدفاً.