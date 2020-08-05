مئات القتلى والجرحى في انفجار «هائل» هزَّ بيروت

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بيروت – الوكالات: هز انفجار ضخم مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، أمس، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى، بحسب ما أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن الذي أكد أن الانفجار نتج عن انفجار مفرقعات في المرفأ. وأعلن مدير عام الجمارك اللبنانية بدري ضاهر أن عنبر كيماويات انفجر في مرفأ بيروت. وسادت حالة من الفوضى وسط بيروت بعد الانفجار الضخم، حيث هرع الكثير من سيارات الإطفاء والإسعاف إلى المكان، كما طغت الفوضى على حركة السكان. وقال مراسلون إن الانفجار قويا جدا إلى درجة أن الواجهات الزجاجية لبنايات بعيدة تهاوت من جراء الانفجار.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرت على شبكات التواصل لحظات الانفجار وأعمدة الدخان الضخمة التي تعالت إلى السماء. وبدا من الصور أن هناك انفجارا صغيرا في الميناء، تبعه انفجار ضخم هز العاصمة اللبنانية. وقالت وسائل إعلام محلية ومراسلون إن الصوت سمع في مناطق تبعد نحو أربعين إلى خمسين كيلومترا من العاصمة.

وأفادت أن الانفجار نجم عن حريق شب في أحد مستودعات العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، ويبدو أنه كان يحتوي كمية كبيرة من المفرقعات. وانتقلت 30 فرقة من الصليب الأحمر اللبناني إلى المرفأ للمشاركة في إجلاء الضحايا.

ونقلت وكالة الأناضول حصول «انفجار ضخم قرب منزل رئيس الحكومة اللبناني السابق وسط بيروت» وأضافت أن «الانفجار ألحق أضرارا كبيرة بمقر الحكومة». وذرف محافظ بيروت، مروان عبود، الدموع وهو يتحدث عن الانفجار ، وقال عبود، في تصريح خاص لـقناة «سكاي نيوز»، إن 10 عناصر من رجال الإطفاء اختفوا ولا معلومات عنهم حتى اللحظة.

وأضاف «كان هناك حريق في البداية، بعد ذلك وقع الانفجار الذي لا نعرف أسبابه»، مشيرا إلى أن الانفجار «يشبه ما حصل في اليابان، بهيروشيما وناغازاكي». وتابع «ما شفت بحياتي دمار بهذا الكبر.. هذه نكبة وطنية هذه مصيبة على لبنان».

وخلال قوله «ما يحصل للشعب اللبناني كثير»، أذرف مروان عبود الدموع على المباشر، في مشهد مؤثر. وختم حديثه بالقول «أناشد الشعب اللبناني بالتماسك.. نحن أقوياء وسنظل أقوياء». وفي أول رد فعل دولي، عبرت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» عن قلقها حيال وقوع خسائر بشرية كبيرة في انفجار بيروت واعلنت أنها تتابع التقارير.