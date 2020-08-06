نائب الأمير: حفظ الله لبنان وشعبه من كل سوء ومكروه

وطن النهار

استقبل سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم.

كما استقبل سمو نائب الأمير ولي العهد سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء.

من جهة أخرى، بعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه له وللشعب اللبناني الشقيق بضحايا الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء والعافية، مؤكدا تعاطف الكويت مع لبنان الشقيق سائلا المولى تعالى أن يحفظه وشعبه الشقيق من كل سوء ومكروه. كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة. من جانب آخر، وبتوجيهات سامية من سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد صرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح أن سموه أمر بإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى الأشقاء في الجمهورية اللبنانية لمواجهة آثار الانفجار الضخم الذي تعرض له مرفأ بيروت.

وقد أعرب وزير شؤون الديوان الأميري عن خالص تعازي سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ومواساته إلى أسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل سائلا المولى تعالى أن يحفظ لبنان وشعبه الشقيق من كل مكروه.

على صعيد آخر، تلقى سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر اتصالا هاتفيا من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة اطمأن خلاله على صحة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، متمنيا لصاحب السمو أمير البلاد دوام الصحة وموفور العافية.

وقد أعرب سمو نائب الأمير ولي العهد عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه سموه من طيب المشاعر وصادق الدعاء ومتمنيا لسموه موفور الصحة والعافية.

وتلقى سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد برقية من الرئيس نيكولاس مادورو موروس رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية الصديقة اطمأن خلالها على صحة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد كما عبر فيها باسمه وباسم حكومة وشعب جمهورية فنزويلا البوليفارية الصديقة عن خالص التمنيات لسموه بموفور الصحة وتمام العافية.

هذا وقد بعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية شكر جوابية له أعرب فيها عن شكره على ما أبداه من مشاعر طيبة وتمنيات صادقة راجيا سموه له دوام الصحة والعافية.

