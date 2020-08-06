صباح الخالد: كل الدعم والمستلزمات الضرورية لمواجهة تداعيات الحادث الأليم

وطن النهار

أجرى سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا برئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية الشقيقة حسان دياب اثر الحادث الأليم الذي وقع في مرفأ بيروت يوم أمس.

وأعرب سموه خلال الاتصال عن بالغ تعازيه ومواساته بضحايا هذا المصاب الكبير، مؤكدا أن الكويت حكومة وشعبا وبناء على حرص وتوجيهات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ستقدم كل الدعم وستعمل على توفير جميع المستلزمات الضرورية في مواجهة تداعيات هذا الحادث الأليم للأشقاء في لبنان.

وأكد سموه حرص الكويت على استقرار وأمن الجمهورية اللبنانية الشقيقة، متمنيا للشعب اللبناني تجاوز آثار هذا الحادث ومواصلة مسيرة التقدم والازدهار.

من جانبه أعرب دولة رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية عن شكره وتقدير الشعب اللبناني للكويت وقيادتها الحكيمة على مبادرتهم الأخوية والانسانية تجاه اشقائهم في لبنان وهو «ما عهدناه دوما من إخواننا في الكويت الشقيقة».

