وزير الصحة دعا نظيره اللبناني لتحديد الاحتياجات الطبية

وطن النهار

أجرى وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح اتصالا هاتفيا بنظيره في الجمهورية اللبنانية حمد حسن عبر خلاله عن بالغ الأسى للانفجار الضخم الذي وقع في وقت سابق من اليوم بمرفأ بيروت.

وذكر الشيخ باسل الصباح خلال الاتصال أنه بناء على توجيهات سامية من سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وانطلاقا من حرص الكويت على الوقوف مع الأشقاء في لبنان والتضامن معهم فقد تقرر تقديم مساعدات طبية عاجلة لمجابهة آثار الانفجار الضخم وتجاوز تداعياته.

ودعا د. باسل الصباح نظيره في لبنان إلى تزويد الكويت بقائمة الأدوية والاحتياجات الطبية العاجلة لتقديمها على الفور.

من جانبه قدم وزير الصحة اللبناني الشكر والتقدير لـ«الأشقاء في الكويت على هذه المبادرة الكريمة» معربا عن خالص تمنياته لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بالشفاء العاجل.

