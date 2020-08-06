القناعي: كويتيو لبنان بخير.. لا إصابات ولا وفيات

وطن النهار

قال سفير الكويت لدى لبنان عبدالعال القناعي إنه وبفضل من الله وبعد التواصل المباشر مع السلطات المعنية في العاصمة بيروت لم تسجل أي حالة إصابة أو وفاة بين الرعايا الكويتيين «لا قدر الله حتى الآن» جراء الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت أول من أمس.

وذكر القناعي في تصريح صحافي أنه اطمأن من خلال التواصل المباشر مع السلطات اللبنانية المعنية على حالة مواطني ومواطنات الكويت هناك إثر هذا الحادث الأليم.

وأشاد بالجهود الكبيرة المبذولة من جميع القطاعات في الجمهورية اللبنانية، مؤكدا وقوف الكويت إلى جانب بيروت لكل ما فيه استقرارها وأمنها وأمان أهلها الكرام.

وأهابت سفارة الكويت في الجمهورية اللبنانية بجميع المواطنين الكويتيين المتواجدين هناك بأخذ أقصى تدابير الحيطة والحذر وملازمة مقار سكنهم بشكل دائم والتقيد بالإرشادات والتوجيهات الصادرة عن السلطات اللبنانية المختصة وذلك في أعقاب حادث الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت البحري الثلاثاء الماضي.

ودعت السفارة الكويتية في بيان المواطنين الكويتيين الاتصال على هاتف الطوارئ (0096171171441) في حال الحاجة إلى أي مساعدة.

وأعربت عن بالغ الأسى لهذا الحادث متضرعة إلى الباري عز وجل أن يتغمد القتلى بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ لبنان وشعبه الشقيق من كل مكروه.

من جانب آخر، صرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية لـ«النهار» ان الكويت تقف الى جانب لبنان في محنته بمقتل وجرح المئات اثر انفجار مروع في مرفأ بيروت.

وأكد المصدر ان الكويت بناء على تعليمات سمو نائب الأمير خصصت جسرا جوياً لمساعدة ضحايا الانفجار.

وعن وجود اصابات بين الكويتيين قال: لا يوجد سوى اصابة مواطن كويتي بجروح طفيفة وهو الآن بأحسن حال، مؤكدا ان السفارة الكويتية في بيروت تتواصل مع المواطنين المتواجدين هناك وتقدم لهم المساعدات ان احتاجوا اليها.

وحول ما اذا كانت الكويت ستقدم حزمة مساعدات مالية لدعم الاقتصاد اللبناني، قال المصدر الامر غير مطروح الان، مؤكدا ان العلاقات الكويتية - اللبنانية متينة وراسخة وقوية وأخوية وان الكويت وقفت مع لبنان في جميع الأزمات ومتواصلة في هذا الدعم.

استجابة فورية

ومن جانبه اشاد القائم بأعمال السفارة اللبنانية لدى البلاد باسل عويدات بالاستجابة الفورية للكويت في دعم لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت.

وقال لـ«النهار» ان التفاعل الفوري للكويت تجاه ما حدث في بيروت دليل على انها دائما سباقة في دعم لبنان.

وأضاف: الكويت دولة خير ليس فقط مع لبنان وانما تقدم المعونات والمساعدات لجميع الدول وتقف مع الدول الشقيقة والصديقة في محنها.

وأكد ان ما بين الكويت ولبنان محبة تاريخية وان الكويت تقف مع لبنان وقت الشدائد دونما نطلب.

وأعرب عن شكره العميق للتعاطف والتضامن الذي لقيته السفارة اللبنانية لدى البلاد من قبل المواطنين الكويتيين وابناء الجالية اللبنانية واعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي وتفاعلهم الكبير تجاه ما حدث، مؤكدا ان جميع محبي لبنان تعاطفوا معه في هذه الأزمة.

وعما اذا ما كانت السفارة ستنظم فعاليات لتقديم المساعدات للمتضررين قال: بعدما خصصت الكويت جسراً جوياً من المساعدات، هناك مبادرات عدة قدمت من قبل رجال أعمال لبنانيين وكويتيين لتقديم المساعدات لضحايا الانفجار ونحن بصدد دراسة كيفية التنسيق لتنفيذ هذه المبادرات.

وقال: هناك تفاعل وتعاطف كبير رسمي وغير رسمي هنا بالكويت لتقديم الدعم للمتضررين ونحن نثمن هذا التفاعل الكبير جداً وهو امر ليس بغريب على الكويت واهلها ولذلك سنعمل من أجل تقديم الدعم للتخفيف عن ضحايا الانفجار.

واختتم حديثه بالقول: بيروت ست الدنيا ستنتصر على جروحها وتعود.

