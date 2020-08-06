معك يا لبنان

وطن النهار

تنفيذاً للتوجيهات السامية لسمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وتجسيدا لروح الاخوة والتعاون المشترك بين البلدين، وصلت ظهر امس طائرة من القوة الجوية الكويتية الى جمهورية لبنان محملة بالاحتياجات والمساعدات الطبية الطارئة وذلك لتأمينها للمتضررين جراء حادث الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر عن تسيير جسر جوي لاغاثة الأشقاء في لبنان بعد الانفجار الذي شهده مرفأ بيروت.

وقالت في بيان لها امس إن الرحلات ستكون عبر طائرات الشحن العسكري التي انطلقت امس بعد ان تلقت الاحتياجات من الصليب الأحمر اللبناني وهي أغلبها مواد طبية وضمادات لجروح الحرائق والعمليات واكياس للدم ومواد تعقيم.

وأعلنت الجمعية عن انطلاق حملة تبرعات لصالح الشعب اللبناني الشقيق وذلك عبر الموقع الالكتروني للجمعية اثر الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت وادى الى دمار هائل ومقتل وجرح المئات. وقال رئيس مجلس ادارة الجمعية الدكتور هلال الساير لـ «كونا» ان الجمعية تجري حاليا كل الاستعدادات ايذانا بانطلاق أولى طائرات الجسر الجوي لنقل المساعدات الانسانية والطبية الى لبنان والذي هو بأمس الحاجة الى المستلزمات الطبية العاجلة.

وأضاف الساير أن حملة جمع التبرعات ستساهم في توفير الأدوية والكراسي المتحركة وحليب الأطفال وجميع المستلزمات الطبية التي في أشد الحاجة لها.

وأشار الى أن هناك فريقا من المتطوعين سيتوجه الى لبنان لتوفير الاحتياجات اللازمة وتقديم كل الامكانيات بالتعاون مع سفارة الكويت في بيروت والصليب الاحمر اللبناني.

ولفت الى أن الهلال الأحمر الكويتي من «أقدر الجهات» على ايصال المساعدات الاغاثية للمنكوبين في كل أنحاء العالم وذلك لما تتمتع به من خبرة عالية وعمل متواصل في المجال الانساني ما أكسبها الكفاءة والقدرة على التدخل السريع والتنظيم الفعال لتدارك الأزمات.

وأكد أن هذه الحملة جاءت انطلاقا من شعور الجمعية بمسؤوليتها تجاه الشعب اللبناني الشقيق معربا عن بالغ شكره للمتبرعين الذين يدعمون الجهود الانسانية للجمعية.

ودعا المواطنين والمقيمين ورجال الاعمال والقطاع الخاص للتبرع ومساندة الشعب اللبناني لاعادة البسمة الى وجوه أطفالهم من جديد مؤكدا وقوف الكويت حكومة وشعبا الى جانب لبنان في محنته.وكانت وزارة الصحة قد أعلنت تجهيز شحنة عاجلة من المساعدات الطبية من أجهزة وأدوية ومستلزمات والتي ستصل الى لبنان اليوم، وذلك بناء على التوجيهات السامية من سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد لمواجهة آثار الانفجار الضخم الذي تعرض له مرفأ بيروت عصر أمس.

وأوضحت الوزارة عن تنسيق مشترك مع وزارة الخارجية لتجهيز ونقل الشحنة بالتعاون مع وزارة الدفاع عبر طائرة عسكرية، مشيرة الى المتابعة المباشرة من وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح للانتهاء من مختلف اجراءات تجهيز الشحنة.

