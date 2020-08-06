الأطباء الكويتيون: افتحوا باب التطوع للذهاب لبيروت وعلاج المصابين

وطن النهار

طالب عدد الأطباء الكويتيين فتح باب التطوع والسفر الى لبنان للمساهمة في علاج المصابين جراء الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت وأدى الى وفاة العشرات واصابة الآلاف.

وفيما غرد د. عبدالعزيز الرشيد مطالبا الجمعية الطبية الكويتية التنسيق مع السلطات الصحية في الكويت ولبنان لارسال الأطباء الكويتيين الى بيروت للمساهمة في نداء الواجب، قال د. يوسف الرويسان «انا على أتم الاستعداد للسفر للبنان والمساعدة بعلاج المصابين، مناشدا الجمعية الطبية ووزارة الصحة التنسيق لتشكيل فريق طبي متخصص للمساعدة».

ومن جهتة قال رئيس مركز البابطين للحروق د. قتيبة الكندري: أتشرف بالذهاب مع زملائي جراحي الحروق والتجميل والترميم في حال دعوة وزارة الصحة لنا للتطوع في اغاثة المصابين في بيروت.

وغرد د. أحمد العلي معلنا ضم صوته لزملائه واستعداده للمشاركة وخدمة أخواننا في لبنان العزيز، مشيرا الى أن لبنان لم يقصر في يوم مع الكويت وكانت أول دولة وقفت مع الحق الكويتي ابان الغزو الصدامي.

واختتم العلي تغريدته بالقول: تمرض الجميلة بيروت ولكنها حتما لا تموت، اللهم احفظ هذا البلد الجميل واحفظ أهله.

