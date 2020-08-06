«المهندسين»: مستعدون لتقديم المساعدة

وطن النهار

تقدم رئيس اتحاد المهندسين العرب ورئيس جمعية المهندسين فيصل العتل، بأحر التعازي الى أهالي وذوي القتلى في الانفجار الذي شهده ميناء العاصمة بيروت، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين جراء هذا الانفجار.

وقال: إننا نضع جميع امكانات المهندسين العرب وجمعية المهندسين الكويتية بخدمة الأشقاء في لبنان، كما أننا على أتم الاستعداد لتقديم المساعدة ميدانيا لتجاوز آثار الانفجار المريع.

وأضاف قائلا: ونخص بالتعازي أشقائنا في نقابة المهندسين اللبنانيين ونعلن تضامننا الكامل معهم ونشد من أزرهم لمواجهة الآثار التي خلفها هذا الانفجار، ولن نتوان في تقديم أي مساعدة يرونها مناسبة لهم وللأخوة في كل لبنان.

وأكد العتل، وقوف المهندسين الكويتيين مع أشقائهم في لبنان وحرصهم على سلامته وأمنه، وأننا نفتح باب المساعدة والتطوع والتبرع للاشقاء في لبنان بالتنسيق مع السلطات المعنية في الكويت التي لمسنا تضامنها الرسمي والشعبي مع كل لبنان الشقيق.

وقال: في الختام ندعو الله عز وجل أن يرحم ضحايا هذا الانفجار وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين وأن يحفظ لبنان الشقيق وشعبه من كل مكروه.

