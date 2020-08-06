بيروت «المنكوبة».. ركام متوهج وجثث متزايدة

وطن النهار

بيروت – الوكالات: افاق لبنان امس على مشاهد دمار مروعة بعد يوم من انفجار دمر مرفأ بيروت وخلف مئات القتلى والجرحى،فيما أعلن مجلس الدفاع الأعلى العاصمة «مدينة منكوبة» كما أعلن الحداد على ضحايا الانفجار الذي ترك نحو 300 الف من سكان العاصمة بلا مأوى.

وأعلن مجلس الدفاع، في أعقاب هذا الانفجار الهائل، حالة طوارئ لمدة أسبوعين في العاصمة، وسلم مهام الأمن إلى السلطات العسكرية.

وأكد وزير الصحة اللبناني حسن حمد أن عدد المفقودين من جراء انفجار بيروت يفوق عدد القتلى الذين تم التعرف عليهم حتى الآن، وهو 113 قتيلاً كما هو معلن. وقال حمد إن «عدد الضحايا يتزايد حتى الآن هناك حوالي 100 جثمان، وهناك الكثير من الاتصالات التي تدلل على أن المفقودين أكثر من عدد الجثامين التي وصلت إلى المستشفيات». ولا تزال فرق الإنقاذ والدفاع المدني تبحث عن مفقودين في مكان الانفجار الذي امتدت آثاره إلى أكثر من 20 كيلومترا في بيروت، وأدى إلى أضرار جسيمة في مئات المباني.

وأضاف حمد أن «هناك حوالي 4 آلاف جريح، والكثير من الجرحى لا يزالون من دون علاج لعدم وجود قدرة استيعابية لدى المستشفيات القريبة أو البعيدة من العاصمة، التي امتلأت بالمصابين». وكشف الوزير اللبناني أن 4 مستشفيات تضررت بالكامل في بيروت من جراء الانفجار ونقل المرضى الذين كانوا يرقدون بها إلى أخرى، فاقم من المشكلة، و»حوّل الأزمة إلى كارثة وبائية صحية بامتياز».

وقال: «نصارع من أجل البقاء، من أجل إسعاف المرضى واستقبالهم وإنقاذهم، رغم ضعف الإمكانات وشح المواد. ليست هناك مواد طبية كافية». وأضاف أن مستودعات وزارة الصحة «تضررت بشكل كبير» من جراء الانفجار. وأكد أن هذا الضرر «يزيد الطين بلة» عندما يضاف إلى ذلك وباء «كورونا» ووصف الوزير ما جرى بأنه «كارثي بكل ما للكلمة من معنى». من جهته قال محافظ بيروت مروان عبود، إن حجم الأضرار يتراوح بين 3 و5 مليارات دولار. وأضاف أن 300 ألف لبناني أصبحوا بلا مأوى بعد الانفجار. وتزيد هذه الخسائر من معاناة لبنان الذي يحتاج إلى ما يصل إلى 93 مليار دولار لإنقاذ اقتصاده، وفقا لتقرير معهد الدفاع عن الديمقراطية الأميركي.

وتشير المعلومات إلى أن الانفجار كان بسبب مواد شديد الانفجار صودرت قبل سنوات وتم تخزينها في مستودع في ميناء بيروت. وشوهد أناس ينزفون وهم يهرولون ويصرخون طلبا للمساعدة وسط سحب من الدخان والغبار، في حين بدت الشوارع كما لو تعرضت لزلزال وقد لحقت الأضرار بالمباني وتطايرت الأنقاض وتحطمت السيارات والأثاث.

من جانبه قال رئيس الوزراء حسان دياب إن «الانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت لن يمر دون حساب، وإن المسؤولين عنه سيدفعون ثمن فعلتهم».

بدوره ترأس الرئيس ميشال عون أمس الثلاثاء اجتماعا طارئا للمجلس الأعلى للدفاع، خصص لبحث أسباب الانفجار ومواجهة تداعياته. وقال الرئيس إن 2750 طنا من نترات الأمونيوم كانت مخزنة في الميناء منذ ست سنوات دون إجراءات سلامة، وإن هذا الأمر «غير مقبول».

وبعد ساعات من الانفجار الذي وقع في السادسة مساء بالتوقيت المحلي، كانت النيران لا تزال مشتعلة في منطقة الميناء وينبعث منها وهج برتقالي في السماء المظلمة بينما تحلق المروحيات وتدوي أصوات سيارات الإسعاف بأنحاء العاصمة. وقال جورج كِتاني، الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني، إن عدة مستشفيات في العاصمة باتت عاجزة عن استقبال المصابين بسبب تجاوز طاقتها الاستيعابية. وقال وزير الداخلية محمد فهمي إنه يجب انتظار التحقيقات لمعرفة سبب الانفجار. لكنه أضاف أن المعلومات الأولية تشير إلى مواد َشديدة الانفجار تمت مصادرتُها منذ سنوات انفجرت في العنبر رقم 12.

كما أظهرت صور حجم الدمار الذي أحدثه الانفجار في محيط مرفأ بيروت وتغييرا شبه كامل في معالم المكان، وامتدت الأضرار إلى مسافات واسعة، وتحطمت نوافذ البيوت على مدى حوالي 23 كيلومترا من موقع الحادث.ولحقت أضرار بقصر بعبدا، مقرّ رئاسة الجمهورية الواقع في الضاحية الشرقية لبيروت، وكذلك مقرّ رئاسة الحكومة وسط العاصمة، بالإضافة لمطار بيروت الدولي بالضاحية الجنوبية.

