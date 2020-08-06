الحريري: قتلوا بيروت

وطن النهار

بيروت - الوكالات: اعتبر زعيم تيار المستقبل، رئيس الوزراء اللبناني السابق، سعد الحريري، ان العاصمة بيروت «قُتلت بالأمس»، محملا «العهد الحاكم» مسؤولية تداعيات الانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت، وخلّف اكثر من 100 قتيل. وجاءت تصريحات سعد الحريري المقتضبة لدى تفقده مسجد محمد الأمين، وسط بيروت، وهو احد المرافق التي تضررت بشدة من جراء الانفجار. وقال الحريري لقناة «سكاي نيوز»: «العهد الحاكم يتحمل تداعيات انفجار بيروت.. بيروت قتلت بالأمس». وأضاف ان التضامن الذي ابداه اللبنانيون «لا يعني الا تكون هناك محاسبة وتحمل مسؤولية» من جانب المقصرين. ولدى سؤاله عن ثقته في الأجهزة الأمنية والتحقيقات التي تجريها في الكارثة، دعا الحريري الأجهزة الأمنية في بلاده الى «التعاون مع اجهزة خارجية لكشف حقيقة ما حصل». وقال تيار المستقبل في بيان، بعد اجتماع ترأسه الحريري، وضم كتلة المستقبل النيابية والمكتب السياسي والمجلس التنفيذي للتيار: «هناك قرار باغتيال بيروت لا يقل مأساوية وهولا ووجعا عن جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه». وأضاف ان «هناك شكوك خطيرة تحيط بالانفجار وتوقيته وظروفه وموقعه وكيفية حصوله والمواد الملتهبة التي تسببت فيه.. لقد قتلوا قلب بيروت من جديد. قتلوا اهلها وسكانها وأبنيتها ومرفأها وأسواقها ومستشفياتها وكنائسها ومساجدها وفنادقها ومدارسها وخطفوا روحها ودورها ليسكن فيها الخراب والدم والهواء الأصفر». وطالب تيار المستقبل «الدولة بكل مؤسساتها ورئاساتها ومكوناتها بتحقيق قضائي وأمني شفاف لا يخضع للمساومة والانكار والهروب من الحقيقة والالتفاف عليها مهما بلغت حدود المسؤوليات فيه».