المستشفيات امتلأت ونقل الضحايا إلى محيط العاصمة

وطن النهار

بيروت – الوكالات: غصّت مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت بضحايا الانفجار الضخم الذي أدى إلى سقوط المئات، وحوّل مستودعات منطقة الميناء إلى ركام. وأوضح الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة، أنه لا توجد بعد أرقام نهائية لعدد المصابين، حيث لا يزال كثيرون محاصرين في المنازل وداخل منطقة الانفجار، وجرى إنقاذ آخرين بالقوارب. ونقلت محطة «إل بي سي آي» اللبنانية عن مستشفى «أوتيل ديو» القول إن طاقمه الطبي يتولى علاج أكثر من 500 مصاب، ولا يمكنه استقبال المزيد. وقال المستشفى إن عشرات المصابين بحاجة إلى عمليات جراحية، وناشد المواطنين التبرع بالدم. وقتل في الانفجار الأمين العام لحزب الكتائب نزار نجاريان، وأصيب مدير مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك إصابة حرجة، وثمة مناشدات للصليب الأحمر لنقله إلى المستشفى. وقد أطلق الصليب الأحمر استنفارا عاما لجميع المسعفين، وناشدت مستشفيات العاصمة المواطنين التوجه إليها للتبرع بالدم. وطلب وزير الصحة اللبناني نقل الجرحى إلى المستشفيات المحيطة ببيروت، بعد امتلاء مستشفيات العاصمة.